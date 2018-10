CIR, Andreucci (Peugeot 208 T16) è campione italiano Rally per l'undicesima volta

VERONA – A ciascuno il suo: a Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, sulla Peugeot 208 T16 l'undicesimo titolo italiano di rally, al friulano Luca Rossetti navigato da Eleonora Mori (Hyundai i20) il secondo successo consecutivo nel Due Valli ed a Ford l'alloro assoluto riservato ai costruttori. Per Umberto Scandola, che correva in casa, e Guido D'Amore non c'è stato niente da fare: il mezzo punto di vantaggio con il quale avevano preso il via nella prova veronese non è bastato per portare di nuovo la Skoda Fabia al successo tricolore.

Ucci e Ussi hanno conquistato l'ennesimo titolo al termine di una stagione difficile, nella quale la compagna del toscano ha anche dovuto lasciar posto di navigatrice a David Castiglioni. Nella gara scaligera è bastato il terzo posto a 46'' dalla vettura coreana, alle spalle anche di Andrea Crugnola e Danilo Fappani (Ford Fiesta), che si sono assicurato il titolo sull'asfalto, per il trionfo. «Ce l’abbiamo fatta, ma quanta fatica – ha commentato il 53enne della Garfagnana - Ci siamo concentrati molto su ogni singolo particolare, ma, lo confesso, eravamo tesi: bastava un nonnulla per buttare via il lavoro di una intera stagione. Né io né Anna volevamo lasciare nulla sul tavolo, volevamo a tutti i costi la vittoria e grazie all’impegno di tutta la squadra ce l’abbiamo fatta».

Rossetti ha dominato il Rally Due Valli, che ha condotto dall'inizio alla fine vincendo con un margine di 28,5 secondi sull'auto dell'Ovale Blu condotta da Crugnola, che ha contribuito al successo della Ford nel campionato a squadre davanti a Skoda ed a Peugeot. Il pilota dalla Friulmotor è stato il più veloce in 7 delle 11 cronometrate. Scandola, che pure era stato uno dei grandi protagonisti della prima tappa, ha poi bucato sabato mattina rimediando la rottura del semiasse del differenziale nel pomeriggio. Davvero troppi problemi per cercare di precedere Andreucci. Alla fine si è dovuto accontentare della quinta piazza, dietro a Elwis Chentre e ad Elena Giovenale, primo equipaggio di una serie di quattro con una Fabia.

Andreucci ha vinto il titolo con 72 punti contro i 66,5 di Scandola ed i 63 di Crugnola. Fra i costruttori, Ford è arrivata a quota 120, Skoda a 115,5 e Peugeot si è fermata a 82.