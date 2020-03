Con Bahrain e Vietnam posticipate, il Mondiale F1 ripartirà dal Principato di Monaco?

E adesso quando partirà il Mondiale F1? Con la cancellazione non solo del GP di Australia, ma anche dei successivi eventi in Bahrain, programmato per il 22 marzo, Hanoi, che per la prima volta ospitava la F1 su un tracciato cittadino il 5 aprile, e Shanghai, la prima ad essere stata tolta dal calendario (19 aprile), non si ha la minima idea di quando verranno riaccesi i motori. Il primo GP europeo è quello del 3 maggio a Zandvoort, Olanda, circuito che torna ad ospitare la F1 dopo tanti anni in omaggio a Max Verstappen, ma i tempi dettati dal Coronavirus non sembrano offrire troppe garanzie per la disputa di questa gara. Così come quella successiva, prevista in Spagna. Ecco così che si spera di poter far partire il campionato a fine maggio dalle stradine del Principato di Monaco, oppure poche settimane dopo a Baku.



"Vogliamo garantire la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti in F1 e dei suoi fans", ha commentato il presidente Chase Carey nelle inevitabili parole di circostanza, mentre Jean Todt, numero uno della FIA, ha affermato che saranno seguiti i consigli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei vari governi. La Federazione e Liberty Media cercheranno collocazioni alternative, sia per il Bahrain sia per il Vietnam, ma non per Melbourne, troppo problematico affrontare un altro lungo viaggio fino in Oceania.



"La F1 e la FIA si aspettano di iniziare il campionato in Europa, alla fine di maggio, ma dato l'aumento dei casi di COVID-19 degli ultimi giorni ci sarà una costante valutazione", viene sottolineato da Liberty Media Domenica 24 maggio è in programma la gara nel Principato, dove sono già stati avviati i lavori di allestimento del circuito cittadino, e l'intenzione (o meglio, la speranza) è quindi quella di non rinunciare a questo appuntamento, uno dei più importanti in assoluto. Per quanto concerne il Bahrain, posticipate anche la Formula 2 e la Formula 3 che sul circuito di Sakhir avrebbero disputato il primo evento stagionale.