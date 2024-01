Tappa e primato in classifica per i sudamericani Cornejo Florimo (Honda) fra le moto e Andujar fra i quad

AL-HOFUF – Tappa e primato in classifica oggi alla Dakar per chi ha vinto fra le moto e fra i quad. Il cileno José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) ha fatto il vuoto alle sue spalle nella quarta tappa, da Al Salamiya a Al-Hofuf (631 chilometri in tutto, fra cronometrate e trasferimenti). In 2 ore 51'11'' si è tenuto alle spalle il compagno di scuderia Ricky Brabec e il vincitore di ieri e dell'ultima edizione, Kevin Benavides (Ktm) che sta risalendo la classifica dopo gli infortuni dello scorso anno e un avvio difficile: i ritardi sono stati di 2'59'' e 3'18''. Ross Branch (Hero) è arrivato quarto a 4'26'' ed è stato costretto a cedere la testa della corsa.

Da oggi il pilota del Botswana (che ha rimediato anche 60'' di sanzione) è il primo degli inseguitori del centauro cileno (già due frazioni vinte quest'anno) al quale rende 1'15''. Brabec è a quasi 5 minuti dalla vetta, mentre Benavides ha recuperato altre due posizioni nella generale: adesso è quarto, seppur con un ritardo significativo (20'39''), che alla Dakar è comunque possibile recuperare. Il fratello Luciano è sesto a 31'11'' con la Husqvarna, giusto dietro alla Honda (tre fra le prime cinque) di Adrien Van Beveren.

Il toscano Paolo Lucci (Bas World Ktm) ha sbagliato ben poco nella quarta frazione, che ha archiviato in dodicesima posizione, il miglior risultato finora alla Dakar 2024, a poco meno di 13 minuti dal vincitore. Tommaso Fontanari (Fantic) ha tagliato il traguardo 24°. Lucci compare ora in ventesima posizione (nel 2023 aveva chiuso 15° assoluto) dopo aver guadagnato tre piazze, mentre Montanari è 28°.

L'argentino Manuel Andujar si è imposto nella tappa riservata ai quad e grazie al pesantissimo ritardo dello slovacco Juraj Varga (oltre 47 minuti e mezzo) si è issato al comando della gara. Sul podio di giornata Alexandre Giroud, primo nel 2022 e nel 2023, e Marcelo Medeiros, il brasiliano che aveva dominato il prologo e le prime due tappe. Andujar guida adesso con 21'24'' di margine sul francese, il cui tempo è gravato da una penalità di 15 minuti, e con uno di 24'07'' sul brasiliano. Domani sono in programma “appena” 118 chilometri a cronometro ai quali se ne sommano 527 di trasferimento.