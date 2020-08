MotoGp, Andrea Dovizioso lascia la Ducati: l'addio a fine stagione

Andrea Dovizioso lascerà la Ducati al termine della stagione. A darne notizia è stato il manager del pilota, Simone Battistella, spiegando che «non ci sono le condizioni per andare avanti insieme». «Abbiamo comunicato a Ducati che Andrea non ha intenzione di continuare per i prossimi anni», ha detto Battistella, precisando comunque che per adesso Dovizioso «vuole concentrarsi su questo campionato, sulle prossime gare».

