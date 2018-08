DTM, Zanardi quinto nelle libere, ma ultimo nelle qualifiche. La pole a Duval (Audi RS 5)

MISANO ADRIATICO – Con la luce naturale e la pista asciutta Alex Zanardi aveva illuso i tifosi con un clamoroso quinto tempo nella terza sessione di prove libere del Dtm, il campionato turismo tedesco la cui settima tappa si corre a Misano Adriatico. Le qualifiche, con l'illuminazione artificiale e l'asfalto bagnato, hanno relegato Zanardi in ultima posizione a quasi 4 secondi e mezzo dal primo.

La pole è andata a Loic Duval (Audi RS 5), già quarto in gara 1 ieri e terzo nelle libere del pomeriggio. Al francese è riuscito il “giro perfetto”: è stato il solo pilota a scendere sotto il minuto e 46 secondi (1:45,766). Edoardo Mortara (Mercedes Amg C 63) gli ha reso oltre tre decimi. Terzo crono per Daniel Juncadella (Mercedes) con un ritardo già di 730 millesimi. Il vincitore di ieri, Paul Di Resta (Mercedes), ha il decimo tempo. La prima delle Bmw M4 è sesta: è quella guidata da Marco Wittmann (scivolato ieri al quarto posto della generale), che ha il sesto tempo.

Zanardi non è riuscito a confermare le ottime sensazioni trasmesse nel pomeriggio, quando era risultato quinto e addirittura il più veloce dei sette piloti della casa bavarese. La 51enne guida italiana si era sempre data come obiettivo ufficiale quello di evitare l'ultima posizione. Nelle due precedenti libere e nella prima qualifica aveva dovuto accontentarsi di un 18° e due 19° posti. Nella seconda tornata di qualifiche, quella valida per gara 2 (questa sera alle 22.30 il via), ha rimediato il ritardo più pesante sul giro singolo non in gara.

Nella corsa di ieri, complice l'uscita di scena di una mezza dozzina di rivali, Zanardi si era classificato 13. Le libere di domenica sull'asciutto e senza luce artificiale erano state una passerella per lui, che con il tempo di 1:28,928 aveva accusato appena 4 decimi esatti da René Rast (Audi), cha era stato il migliore. Davanti a lui anche Paul Di Resta (vincitore di gara 1 a Misano), Loic Duval e Nico Müller.