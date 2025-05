Gp di Monaco, la qualifica: super pole di Lando Norris che beffa Leclerc. Piastri terzo, Hamilton penalizzato partirà settimo: ecco la griglia di partenza

Sembrava che la pole non dovesse sfuggire dalle mani di Charles Leclerc e della Ferrari. Era in cima alla classifica con 1'10"063 nel finale del Q3 e invece, Lando Norris, che nel secondo tentativo ha coperto due giri in fila, ha staccato il biglietto vincente e dopo il primo crono di 1'10"125, ha realizzato il tempo finale di 1'09"954 che gli è valso la pole. Una magica pole. Lewis Hamilton, che aveva chiuso al quarto posto, ha ricevuto tre posizioni di penalità per 'impeding' sul pilota olandese della Red Bull Max Verstappen durante le qualifiche del Gran Premio di Monaco. L'inglese partirà dunque dalla settima posizione.

La pole positione di Landro Norris

Un giro in apnea quello di Norris, su cui pochi avrebbero puntato dopo i risultati delle prove libere. Eppure, in qualifica si è scatenato ottenendo il miglior tempo nel Q2 in 1'10"570, 11 millesimi meglio di Leclerc, e risultando il più veloce anche dopo il primo tentativo nel Q3 con 1'10"464 davanti a Oscar Piastri in 1'10"531 e Leclerc con 1'10"653. Per l'inglese è la 12esima pole in carriera, la seconda del 2025 dopo quella di Melbourne.

Leclerc non l'ha presa bene, e quando durante il suo giro di rientro ai box gli hanno comunicato che era sceso in seconda posizione, si è arrabbiato tantissimo, ma di certo di più non poteva fare. Leader dei tre turni liberi, Leclerc aveva concluso in prima posizione anche il Q1, nel Q2 come detto si era piazzato secondo proprio dietro a Norris. Nel primo tentativo era terzo a 2 decimi da Lando, poi nel lancio finale ha tolto qualcosa come 6 decimi dal suo limite. Ma non è bastato.

Piastri e Hamilton

Della sfida all'ultimo decimo non ha fatto parte Piastri. Qualche piccolo errore di troppo lo ha relegato in terza posizione a 175 millesimi dal compagno di squadra e a 66 millesimi da Leclerc. Un nulla verrebbe da dire, ma che a Monte Carlo fa la differenza. Piastri, leader del mondiale con 146 punti contro i 133 di Norris e i 124 di Max Verstappen, avrebbe avuto al suo fianco in griglia Hamilton, penalizzato però per empeding nei confronti del campione del mondo e costretto a cedere 3 posizioni (partirà settimo).



Delusione Max

E' mancato Verstappen, che grazie alla punizione inflitta a Lewis partità quarto. L'olandese non ha vissuto la sua miglior qualifica con la Red Bull-Honda. Ha perso tempo prezioso nel secondo settore, almeno 4 decimi rispetto a chi lo ha preceduto in classifica. In terza fila l'incredibile Isack Hadjar, sesto con la Racing Bulls-Honda (ma partità quinto). Mai prima era riuscito a qualificarsi così avanti sullo schieramento.

A Shanghari e Suzuka si era piazzato settimo, ora il colpo da maestro su un tracciato dove la guida fa sempre la differenza. A conferma che Hadjar, considerando la monoposto e il budget a disposizione del team, è decisamente il miglior rookie dell'anno fino a questo momento. Bene anche il suo compagno Liam Lawson, nono e finalmente tornato ai ilivelli che conoscevamo. Segnale che potrebbe finalmente avere assorbito lo shock subìto dall'uscita dal team Red Bull.

Soddisfazione in casa Aston Martin-Mercedes per la settima posizione di Fernando Alonso (poi diventata sesta). Nel weekend dell'ingresso ufficiale in pista di Adrian Newey, non poteva fare meglio. Disastroso invece, Lance Stroll, tra gli ultimissimi. E una magia l'ha messa a segno Esteban Ocon la Haas-Ferrari. Il francese, che non è nuovo a imprese clamorose sui circuiti guidati o quando c'è la pioggia, ha conquisatto il Q3 concludendo ottavo. Male Oliver Bearman, 17esimo nel Q1 e inoltre penalizzato di 10 posizioni per non avere rispettato la bandiera rossa nel turno libero 2 di venerdì. Una punizione quanto mai eccessiva dopo aver visto i filmati relativi a tale situazione.

Ha chiuso la top 10 Alexander Albon con la Williams-Mercedes. Considerando come si era comportata la FW47, meglio posizionata nelle varie classifiche del weekend, il decimo posto è quasi deludente. E lo è ancora di più l'11esima piazza di Carlos Sainz. Ha fallito l'ingresso nel Q3 Yuki Tsunoda con la seconda Red Bull. Essere poi finito dietro le due Racing Bulls non depone certo a suo favore. Bravo Nico Hulkenberg a portare la Sauber-Ferrari in 13esima posizione.

Non ci siamo dimenticati della Mercedes. Andrea Kimi Antonelli nel Q1 era 15esimo, quindi qualificato per il Q2, ma alla variante dopo il tunnel, ha stretto troppo l'ingresso colpendo il rail con la ruota anteriore sinistra ed è così finito contro le barriere. Non bene per lui dopo la qualifica sotto tono di Imola. Sfortunato invece, il suo compagno George Russell, costretto a fermarsi per un problema tecnico durante la Q2.

Infine, l'Alpine-Renault, malissimo con Pierre Gasly 18esimo e Franco Colapinto di nuovo ultimo e che pare il fantasma del Colapinto che aveva esaltato tutti lo scorso anno con la Williams. Chissà se a Flavio Briatore fischieranno le orecchie dopo aver messo a piedi Jack Doohan ritenendolo responsabile di chissà quali colpe.



Sabato 24 maggio 2025, qualifica



1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'09"954 - Q3

2 - Charles Leclerc (McLaren-Mercedes) - 1'10"063 - Q3

3 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'10"129 - Q3

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'10"669 - Q3

5 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'10"923 - Q3

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'10"924 - Q3

7 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'10"382 - Q3 (penalizzato di 3 posizioni)

8 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'10"942 - Q3

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'11"129 - Q3

10 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"213 - Q3

11 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'11"362 - Q2

12 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'11"415 - Q2

13 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'11"596 - Q2

14 - George Russell (Mercedes) - senza tempo - Q2

15 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - senza tempo - Q2

16 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'11"902 - Q1

17 - Pierre Gasly (Alpiine-Renault) - 1'11"994 - Q1

18 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'12"597 - Q1

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"563 - Q1 *

20 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'11"979 - Q1 **

* 1 posizione di penalità

** penalizzato di 10 posizioni, partirà ultimo per il GP