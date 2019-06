Gp Austria, Hamilton subito il più veloce. Vettel in mezzo alle Mercedes. Leclerc 4°, Verstappen 5°

SPELBERG - Se il buongiorno si vede dal mattino, il Gran Premio di Austria per la Ferrari è iniziato piuttosto bene. Sebastian Vettel ha piazzato il secondo tempo al termine del primo turno libero sul circuito di Spielberg, di proprietà di Dieter Mateschitz, gran boss della Red Bull (non per niente l’autodromo si chiama Red Bull Ring), nativo di queste zone. Vettel ha girato a lungo con gomme medie mentre Lewis Hamilton, primo in classifica con la Mercedes, ha ottenuto il suo miglior crono con le Pirelli soft. Il divario tra la W10 e la SF90 è di 144 millesimi in questa prima sessione che ha visto Valtteri Bottas terzo (cambiato il motore a inizio turno) e Charles Leclerc quarto, a seguire le due Red Bull-Honda con Max Verstappen e Pierre Gasly. Vettel, dopo la debacle di Le Castellet, non nasconde che la pista austriaca può regalare qualche soddisfazione ed ha parlato della situazione generale non proprio ottimale considerando che la Mercedes ha vinto tutte le prime otto corse disputate: “Credo che la Ferrari abbia capacità, talenti e idee per reagire all'attuale situazione che ci vede inseguire. Ogni gara che passa senza riuscire a mettere le ruote davanti ai nostri avversari non è buona per noi, ma sono certo che possiamo recuperare. Speriamo avvenga al più presto, sia per noi sia per il bene dello spettacolo. Noi stiamo dando il massimo, cercando di sviluppare il più velocemente possibile la nostra monoposto e di metterla in condizione di sfruttare tutte le componenti a disposizione. Guardo avanti, ci sono tante cose in programma per migliorare, sperando di dare una svolta alla stagione. Non sono uno stupido, so che il tempo non è a nostro favore, ma sono ottimista. Mi piace guardare avanti, domenica tutto può accadere. Abbiamo dei pezzi da provare e vedremo in che condizione saremo". Come detto, l’avvio del fine settimana è stato confortante, vediamo se Vettel e Leclerc riusciranno a rimanere in scia alle Mercedes nelle prossime sessioni.