GP di Città del Messico: la Ferrari vola con Sainz e Leclerc davanti alle due Red Bull

Ferrari velocissima nel primo turno sul circuito di Città del Messico. Carlos Sainz guida la classifica in 1'20"707 ed ha preceduto di appena 46 millesimi Charles Leclerc. Tutto potrà accadere nel corso del fine settimana, libero al momento da possibili penalità motore, ma la Red Bull-Honda è subito dietro con l'idolo locale Sergio Perez buon terzo davanti a Max Verstappen, autore di un bel testacoda. Ottimo l'avvio della Mercedes, quinto con Lewis Hamilton a soli 22 millesimi da Verstappen e 142 millesimi da Sainz.

GP Citta del Messico, prove libere 2: test con le gomme Pirelli 2023, crash di Leclerc

GP di Città del Messico: la Ferrari vola con Sainz e Leclerc

Con la seconda Mercedes ha girato il terzo pilota Nyck De Vries, che il prossimo anno guiderà nel mondiale per l'Alpha Tauri. In gran forma Fernando Alonso, felice per aver riavuto il settimo posto nel GP di Austin. L'asturiano del team Alpine-Renault è risultato sesto davanti a un ottimo Valtteri Bottas con la Sauber Alfa Romeo-Ferrari, squadra che ha ufficializzato proprio nei giorni scorsi l''accordo con Audi a partire dal 2026. Nella top 10 anche Lando Norris sempre veloce con la McLaren-Mercedes, Daniel Ricciardo è 11esimo, Pierre Gasly con l'Alpha Tauri-Honda e Sebastian Vettel, reduce da un fantastico GP degli USA con la Aston Martin-Mercedes.

Tanti i piloti di riserva o rookie che sono scesi in pista in questa sessione. Il più rapido è stato Liam Lawson con la Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Il neozelandese che corre in Formula 2 aveva fatto il suo debutto nella FP1 nel GP del Belgio. Con la Williams-Mercedes si è rivisto Logan Sargeant, già in pista ad Austin, che ha usato la vettura di Alexander Albon. Detto di De Vries con la Mercedes, con la Alpine ha debuttato in un weekend di Gran Premio Jack Doohan. Pilota di F2, l'australiano figlio di quel Mick cinque volte campione del mondo della classe 500 nelle due ruote (l'attuale MotoGP), Doohan ha potuto svolgere solo 13 giri per motivi tecnici con la A522 di Esteban Ocon. E male è andata anche al terzo pilota Haas, Pietro Fittipaldi, rimasto fermo dopo soli 9 giri con la monoposto di Kevin Magnussen.

La Red Bull ha sforato il budget cap di 1.8 milioni, è ufficiale. La FIA la multa di 7 milioni e con meno ore in galleria del vento. Un buffetto...



Venerdì 28 ottobre 2022, libere 1

1 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'20"707 - 25

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'20"753 - 20

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'20"827 - 22

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'20"827 - 22

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'20"849 - 17

6 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'20"899 - 26

7 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"083 - 23

8 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'21"120 - 21

9 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'21"310 - 25

10 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'21"525 - 24

11 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'21"762 - 16

12 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"820 - 20

13 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'21"865 - 24

14 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'21"952 - 22

15 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'22"912 - 20

16 - Liam Lawson (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"861 - 19

17 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'24"246 - 22

18 - Nyck De Vries (Mercedes) - 1'24"582 - 20

19 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'24"615 - 13

20 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 1'26"766 - 9