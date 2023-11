GP di Yas Marina, prove libere 1: Russell leader, in pista ben dieci rookie, con la Ferrari ha guidato Shwartzman

Sono state ben dieci le riserve, o terzi piloti, dei vari team F1 che hanno partecipato a questa prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi che chiude la lunga stagione del Mondiale 2023. Turno particolare quindi, che ha visto prevalere George Russell con la Mercedes davanti al brasiliano Felipe Drugovich, terzo pilota Aston Martin-Mercedes e campione Formula 2 nel 2022, che ha guidato la AMR23 di Fernando Alonso. Buon inizio per l'Alpha Tauri-Honda, terza con Daniel Ricciardo.

La Red Bull-Honda ha lasciato ai box Max Verstappen e Sergio Perez per dare spazio a Jake Dennis, campione di Formula E 2023 e sempre molto attivo al simulatore di Milton Keynes, e a Isack Hadjar, pilota di F2 del programma Junior. Con la Ferrari, ha girato Robert Shwartzman al posto di Charles Leclerc. Il russo con licenza israeliana, quest'anno ha corso nel Gran Turismo ed è un prezioso aiuto per Maranello al simulatore.

Con la Alpine è sceso in pista Jack Doohan, figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo classe 500, protagonista in F2. L'australiano ha rischiato grosso all'ultima curva quando un distratto Logan Sargeant stava tagliando la pista per entrare in corsia box all'ultimo momento. I riflessi di Doohan hanno evitato un grosso incidente e il giovane pilota Alpine via radio ha detto che è stato lo spavento più grosso della sua carriera.

La Mercedes ha messo a riposo per questo turno Lewis Hamilton per dare spazio a Frederik Vesti, che è secondo nel campionato F2 dietro a Theo Pourchaire, in pista con la Sauber-Ferrari. Il francese è leader della F2 e si giocherà il titolo questo fine settimana contro Vesti, attardato di 25 punti. Con la McLaren-Mercedes di Lando Norris, ha percorso chilometri il messicano Patrick O'Ward, che corre in Indycar ed è stato nominato riserva McLaren per il 2024.

La Williams-Mercedes ha portato al debutto in F1 l'inglese Zak O'Sullivan, vice campione della F3, mentre con la Haas-Ferrari si è rivisto dopo Città del Messico, Oliver Bearman (altro pilota britannico) del Ferrari Driver Academy e attualmente sesto in F2.

Stamane è stato annunciato che la Mercedes continuerà a fornire i proprio motori alla McLaren fino al 2030.

Venerdì 24 novembre 2023, libere 1

1 - George Russell (Mercedes) - 1'26"072 - 26 giri

2 - Felipe Drugovich (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"360 - 26

3 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"433 - 26

4 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'26"453 - 21

5 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"631 - 21

6 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'26"665 - 25

7 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'26"676 - 24

8 - Robert Shwartzman (Ferrari) - 1'26"703 - 25

9 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'26"720 - 26

10 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"725 - 27

11 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'26"742 - 27

12 - Frederik Vesti (Mercedes) - 1'26"815 - 23

13 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'26"865 - 23

14 - Theo Pourchaire (Sauber-Ferrari) - 1'27"093 - 20

15 - Patrick O'Ward (McLaren-Mercedes) - 1'27"114 - 23

16 - Jake Dennis (Red Bull-Honda) - 1'27"208 - 24

17 - Isack Hadjar (Red Bull-Honda) - 1'27"244 - 20

18 - Zak O'Sullivan (Williams-Mercedes) - 1'27"460 - 28

19 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'27"462 - 26

20 - Olvier Bearman (Haas-Ferrari) - 1'27"569 - 24