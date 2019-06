Gp Francia, Red Bull più performanti con l'ulteriore sviluppo della power unit Honda

ROMA - La Honda ha fretta e fame di risultati. Sono stati troppi gli anni di magra trascorsi in F.1 dopo il suo rientro come fornitore di motori. Le disastrose stagioni 2015-2016-2017 con la McLaren (poi si è scoperto dovute anche a un telaio non perfetto), quella sottotono con la Toro Rosso nel 2018, ma tutto sommato positiva e con segnali di crescita, appartengono al passato. Da quando la power unit è stata piazzata sulla Red Bull RB15 le cose sono nettamente migliorate. Max Verstappen ha concluso tutti i Gran Premi fino ad ora disputati e sempre tra i primi cinque, cosa impensabile appena pochi mesi fa per il costruttore giapponese. E anche Pierre Gasly ha conquistato punti importanti. Alla vigilia del Gran Premio di Francia, la Honda ha fatto sapere che a Le Castellet le due Red Bull godranno di un ulteriore sviluppo della power unit.

La seconda specifica era stata introdotta a Baku registrando un aumento della affidabilità e anche un piccolo miglioramento della potenza. La specifica 3 che sarà adottata a Le Castellet invece, è esclusivamente focalizzata sulle prestazioni. A quanto pare, i dati espressi al banco Honda nella sede di Sakura sono stati così confortanti da decidere di non attendere oltre. Questo fine settimana, i due piloti Red Bull più la Toro Rosso di Daniil Kvyat riceveranno la power unit aggiornata. Questo porterà però, a una penalità per il pilota russo del team di Faenza. Non godrà della nuova unità Alexander Albon perché anche lui sarebbe stato soggetto a penalità e si è preferito non ritrovarsi con due piloti a fondo griglia. Dunque, c'è molta attesa per questa ulteriore evoluzione proposta dalla Honda.

Il direttore tecnico Toyoharu Tanabe ha dichiarato: "Le modifiche alla power unit precedente riguardavano principalmente l'ICE e il turbocompressore mentre nella produzione di questo ultimo motore abbiamo aggiornato il turbocompressore grazie alla conoscenza e alla tecnologia del reparto Aero nel settore della progettazione aerodinamica. I nostri dati del banco prova mostrano un aumento di potenza rispetto al precedente, tuttavia sappiamo che non abbiamo ancora raggiunto il livello dei nostri avversari, ma è un passo nella giusta direzione e continueremo gli sviluppi per tutto il resto della stagione coinvolgendo le nostre risorse aziendali". La sfida a Ferrari e Mercedes è lanciata.