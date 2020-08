Hamilton ancora il più veloce nel 3° turno libero a Silverstone, ma Bottas è vicino

La terza sessione è sempre il preludio della qualifica, ma stranamente questa volta i tempi sono stati più lenti di un secondo rispetto al secondo turno libero di venerdì. C'è tanto vento a Silverstone e questo può avere influito non poco mentre ci si è dati da fare per capire la resa delle gomme soft e medie . A parte Lando Norris che ha realizzato un notevole terzo crono con le Pirelli di mescola gialla, tutti hanno ottenuto il loro crono con le rosse. Lewis Hamilton con 1'26"621 ha preceduto Valtteri Bottas, 1'26"784, un divario di 163 millesimi. Il finlandese è sempre in scia al compagno di squadra e prevediamo una qualifica molto tirata tra i due piloti Mercedes. Terza la McLaren-Renault con Norris in 1'27"202, poi le due Racing Point-Mercedes: Nico Hulkenberg è magicamente quarto, poi Lance Stroll che ha fatto arrabbiare Max Verstappen nel finale del turno. Il canadese non lo ha visto e gli ha bloccato il giro veloce. La Ferrari, che ha nuove power unit (ICE, TC e MGU-H) per Sebastian Vettel e Charles Leclerc, ha sesto il monegasco e tredicesimo il tedesco, ancora in difficoltà.

Settima la prima Red Bull-Honda, quella di Verstappen appena davanti ad Alexander Albon. Bene la Renault, nona con Esteban Ocon, mentre Daniel Ricciardo è quattordicesimo avendo abortito il suo giro veloce nel finale. E' decimo Carlos Sainz con l'altra McLaren-Renault, poi come ieri, a ridosso della top 10 vi sono le Alpha Tauri-Honda. Continua la crisi per Kevin Magnussen che stranamente non riesce a essere rapido come il suo compagno Romain Grosjean in Haas-Ferrari. Soddisfazione per Nicholas Latifi, davanti a George Russell in Williams-Mercedes. Remano contro corrente le due Alfa Romeo-Ferrari.

Sabato 8 agosto 2020, libere 3

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'26"621 - 15 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'26"784 - 16

3 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'27"202 - 20

4 - Nico Hulkenberg (Racing Point-Mercedes) - 1'27"256 - 16

5 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'27"263 - 15

6 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'27"328 - 18

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'27"455 - 12

8 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'27"474 - 15

9 - Esteban Ocon (Renault) - 1'27"496 - 15

10 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'27"627 - 22

11 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"659 - 15

12 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'27"754 - 18

13 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'27"811 - 20

14 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'27"815 - 12

15 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'28"076 - 15

16 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'28"125 - 14

17 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'28"349 - 17

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'28"468 - 13

19 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'28"538 - 12

20 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'28"763 - 16