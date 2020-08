Hamilton comanda il 3° turno libero del GP di Spa, Ferrari sempre peggio con Vettel ultimo

Lewis Hamilton ha rimesso le cose a posto. Dopo l'esito del terzo turno libero, il campione del mondo della Mercedes si è ripreso la prima posizione segnando il tempo di 1'43"255 , ma le sorprese non sono mancate anche nel terzo turno libero, abituale preludio della qualifica. La Renault si conferma al secondo posto, ma non con Daniel Ricciardo bensì con Esteban Ocon. Il francese ha lanciato un ottimo acuto col tempo di 1'43"485 riscattandosi rapidamente dopo la giornata di ieri. E terzo, grande prestazione di Lando Norris con la McLaren-Renault: 1'43"641. L'inglese è anche stato protagonista involontario di una banale polemica: aveva utilizzato un casco dai colori e simboli inediti che richiamavano il suo "secondo" Paese, il Belgio (da parte di madre), ma il disegno era molto simile a un partito locale di estrema destra. Norris ha quindi provveduto di conseguenza ritornando al casco abituale.

Quarta prestazione per Alexander Albon, finalmente davanti a Max Verstappen (sesto) in casa Red Bull-Honda. L'olandese ha però fatto un solo tentativo con le gomme soft. Settimo Daniel Ricciardo con l'altra Renault, poi la prima Racing Point-Mercedes, quella di Lance Stroll che ha preceduto Carlos Sainz e Sergio Perez. Sempre ai confini della Top 10 l'Alpha Tauri, notevole Nicholas Latifi con la Williams-Mercedes, tredicesimo davanti alle due Haas-Ferrari. Sempre peggio la Ferrari: Charles Leclerc è diciassettesimo, Sebastian Vettel addirittura ultimo. La famosa reazione del Cavallino non c'è, a dire il vero non c'è mai stata fin dalla prima gara stagionale. Per la qualifica, sarà molto complicato per la Ferrari superare il Q1.

Sabato 29 agosto 2020, libere 3

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'43"255 - 9 giri

2 - Esteban Ocon (Renault) - 1'43"485 - 9

3 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'43"641 - 12

4 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'43"731 - 13

5 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'43"813 - 9

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'43"896 - 10

7 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'43"973 - 8

8 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'43"988 - 12

9 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'44"006 - 13

10 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'44"180 - 12

11 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'44"508 - 14

12 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'44"543 - 14

13 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'44"771 - 11

14 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'44"841 - 10

15 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'44"844 - 16

16 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'44"932 - 11

17 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'45"147 - 12

18 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'45"157 - 12

19 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'45"190 - 13

20 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'45"420 - 12