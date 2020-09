Hamilton torna leader nel 3° turno libero del GP di Sochi, settimo posto per Vettel

SOCHI - Dopo la giornata di riposo (si fa per dire) di venerdì, Lewis Hamilton è tornato a dettar legge. Nel terzo turno libero, con un giro a dir poco efficace, ha scalato la classifica fino al primo posto col tempo di 1'33"279. Le cose non sono andate bene invece, per Valtteri Bottas, secondo sì, ma a 8 decimi dal compagno di squadra in Mercedes. Il finlandese, leader della giornata di ieri, è stato anche mezzo secondo più lento del proprio tempo del 2° turno libero.

Qualcosa non ha funzionato sulla sua W11 e lo dimostra il fatto che Carlos Sainz, terzo con la McLaren-Renault, lo insegue ad appena 41 millesimi. Lo spagnolo ha confermato che la McLaren si trova piuttosto a suo agio sul tracciato di Sochi. Però, va rilevato che stranamente, Lando Norris è addirittura ultimo. L'inglese disporrà di un nuovo musetto per qualifica e gara.

La Renault sempre al top, questa volta con Esteban Ocon, quarto, mentre Daniel Ricciardo non si è espresso al meglio ed è decimo. Sesta piazza per la Racing Point-Mercedes di Sergio Perez che ha preceduto una Red Bull-Honda di Max Verstappen in difficoltà anche se va specificato che l'olandese non ha sfruttato il suo giro.. Positiva la settima posizione di Sebastian Vettel con la Ferrari mentre Charles Leclerc è dodicesimo. Alpha Tauri in lotta per la Top 10 in vista della qualifica. Non male George Russell con la Williams-Mercedes, tredicesimo.

Sabato 26 settembre 2020, libere 3

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'33"279 - 16 giri

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'34"055 - 19

3 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'34"096 - 17

4 - Esteban Ocon (Renault) - 1'34"239 - 13

5 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'34"252 - 14

6 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'34"306 - 11

7 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'34"594 - 14

8 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'34"732 - 13

9 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"768 - 14

10 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'34"787 - 12

11 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'34"792 - 12

12 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'34"806 - 14

13 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'34"979 - 16

14 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'35"257 - 14

15 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'35"292 - 14

16 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'35"451 - 14

17 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'35"590 - 15

18 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'35"599 - 15

19 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'35"603 - 14

20 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'35"981 - 17