Honda ufficializza il divorzio da Marc Marquez. Contratto rescisso di comune accordo con un anno di anticipo

L’annunciato divorzio tra la Honda e Marc Marquez dopo 11 anni di competizioni e vittorie nel Mondiale MotoGp è stato ufficializzato da Honda Racing Corporation (Hrc). «Honda Racing Corporation e Marc Marquez hanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del campionato MotoGp - si afferma in una nota -. Entrambe le parti hanno convenuto che fosse nel loro migliore interesse perseguire altre strade in futuro per raggiungere al meglio i rispettivi obiettivi e traguardi e continueranno a dare il loro pieno sostegno per i restanti appuntamenti della stagione».

Hrc ricorda che il pilota spagnolo e il team hanno vinto insieme sei campionati del mondo della classe regina, cinque Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position. Marquez ha ottenuto la sua vittoria d’esordio in MotoGp con la Honda RC213V al Gp delle Americhe ad Austin, nel 2013, diventando il più giovane vincitore della classe regina e quindi a fine stagione il più giovane campione del mondo. Nel 2014 ha difeso il suo titolo e ha vinto le prime dieci gare consecutive dell’anno, conquistando titoli anche nel 2016, 2017, 2018 e 2019. Il campione spagnolo è in procinto di accasarsi per la prossima stagione con la Ducati, nel Gresini Racing Team.