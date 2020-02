In Messico trionfa la Jaguar di Evans che diventa leader. Battuti Felix Da Costa (DS) e Buemi (Nissan)

CITTÀ DEL MESSICO – Bandiera tricolore, pole position per Andrè Lotterer (la prima per la Tag Heuer Porsche in Formula E) e successo per Mitch Evans (Panasonic Jaguar). Sul circuito non cittadino di Città del Messico, quarta tappa della sesta stagione del mondiale elettrico, si è ripetuto quello che era accaduto a Roma, con grande gioia del pilota neozelandese, che ha centrato la seconda affermazione ed ha assunto il comando della classifica generale.

Evans ha preceduto sul traguardo Antonio Felix da Costa (Bmw i Andretti) e Sèbastien Buemi (Nissan e.Dams) per la prima volta sul podio in questo campionato, la ventiseiesima in carriera. Tra i protagonisti attesi e mancati della gara ci sono stati i due piloti della Audi Sport Abt Schaeffler. Daniel Abt è riuscito perfino coraggiosamente a partire dopo l'incidente delle libere, ma è poi stato costretto al ritiro nel finale. Lucas di Grassi, che partiva 15° (17° tempo, ma le Mahindra sono state sanzionate ed è quindi avanzato di due piazze), ha rimontato 11 posizioni, ma non è mai riuscito ad avvicinare il podio.

In gara, grande paura anche per lo svizzero Nico Muller (Geox Dragon), andato sbattere poco dopo l'inizio. La graduatoria finale rispecchia il movimento andamento della corsa, caratterizzata da quelli che sono apparsi errori di guida: i classificati sono appena 14. Fra i quali non figura James Calado (Panasonic Jaguar), nono al traguardo. Dopo essere stati penalizzati alla vigilia della partenza, Pascal Wehrlein e Jerome D'Ambrosio (24° e 23°), i piloti della scuderia indiana hanno archiviato l'ePrix nono e decimo.

Da Costa ha superato Buemi a 3' dal termine, mentre Evans aveva sorpassato Lotterer già alla prima curva e nessuno lo ha più “schiodato” dalla testa: il tedesco è uno di quelli che ha finito la gara ai box. Sam Bird (Envision Virgin) ha sbagliato manovra quando era seconda e Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) ha toccato le protezioni all'ultimo giro. E in precedenza anche Robin Frijns (Envision Virgin) e Nyck de Vries (Mercedes EQ) avevano impattato. Nella generale Evans è primo con 47 punti, con una lunghezza di margine (il punto guadagnato per essere stato il più veloce nelle qualifiche) su Alexander Sims (Bmw i Andretti), risalito dalla 18° alla 5° posizione, e 8 su da Costa. Il team dell'Elica guida la graduatoria riservata ai costruttori con 71 punti davanti alla Pansonic Jaguar (57) ed alla Mercedes Eq (56). A fine mese la quinta tappa, a Marrakesh, in Marocco.