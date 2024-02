L'ultima Mercedes di Hamilton arriva beffardamente nel giorno di San Valentino...

Il giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati, ha segnato la presentazione di quella che sarà l'ultima Mercedes di Lewis Hamilton per un amore che a fine stagione giunge alla conclusione dopo 12 anni, compreso il 2024, e sei Mondiali piloti vinti: 2014-2015-2017-2018-2019-2020. In mezzo, un buco, quello del 2016, quando Hamilton ha sottovalutato il compagno di squadra Nico Rosberg perdendo il titolo a vantaggio del tedesco, e poi manca quello del 2021, del grande inganno, che ha finito per favorire nell'ultima gara di quella stagione Max Verstappen. A seguire, due anni difficili, il 2022 e 2023, con la Mercedes che di colpo ha perso tutta la sua competitività per progetti sbagliati e malamente corretti. Eventi che hanno portato Hamilton a scegliere la Ferrari per il 2025.

Inutile dire che l’obiettivo del 2023 sia quello di accorciare il divario sulla Red Bull e tornare stabilmente a lottare per la vittoria. Anche per questo la Mercedes W15, oltre che per il ritorno dell’argento sulla carrozzeria, si presenta come un netto punto di rottura con le precedenti monoposto. Abbandonato il concetto ‘zero pod’, le fiancate ora hanno una forma più convenzionale adottando, però, un ingresso delle pance completamente diverso rispetto le altre vetture in griglia. Anche sulla W15 è comparso un musetto più corto, mentre le sospensioni presentano uno schema push rod sia all’anteriore che sul posteriore.

Con Hamilton che vivrà la stagione 2024 da separato in casa, è lecito aspettarsi che la squadra supporti maggiormente George Russell. Decisamente più stabile il ponte di comando con Wolff confermato nel ruolo di Team Principal fino al termine del 2026. Anche James Allison, dopo il passo indietro avvenuto nel 2021, lo scorso anno è tornato in prima linea ad occupare il ruolo di direttore tecnico e, forte di un rinnovo pluriennale, cercherà di risollevare le sorti della Mercedes. La W15 scenderà in pista già oggi per effettuare il primo shakedown sul circuito di Silverstone.