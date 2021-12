Mercedes ha deciso di ritirare l'appello contro la FIA, ma dice: "Abbiamo perso fiducia nelle corse"

La Mercedes accetta il verdetto di Abu Dhabi, e ritirerà l'appello per il risultato del Gran Premio di Abu Dhabi che ha deciso il titolo piloti 2021 di Formula 1 con il suo controverso finale. La conferma, come ci si auspicava, è arrivata all'indomani del Consiglio Mondiale della FIA, in cui, su proposta del presidente Jean Todt, è stata deliberata l'apertura di un'indagine sulla gestione delle fasi successive all'incidente di Nicholas Latifi. Questa sera, invece, si svolgerà a Parigi il galà di fine anno della Federazione, e la Mercedes non sembrava intenzionata a esporre la W12, comunque vincitrice del titolo Costruttori, né la macchina iridata in Formula E. Forse ora il clima tornerà a distendersi, nonostante da Brackley abbiano rimarcato: "Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli per quanto visto. Perdere una gara è parte del gioco, ma è qualcosa di diverso quando perdi fiducia nelle corse".

"Ci siamo appellati nell'interesse della correttezza sportiva, e da allora siamo stati in dialogo costruttivo con la FIA e la Formula 1 per creare chiarezza in vista del futuro, in modo che tutti i partecipanti conoscano le regole sotto cui stanno gareggiando. Accogliamo quindi la decisione della FIA di installare una commissione per analizzare quanto accaduto ad Abu Dhabi e migliorare la solidità delle regole, la governance e i processi decisionali. Siamo inoltre contenti che siano stati invitati a partecipare i team e i piloti", si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Mercedes. Il nodo cruciale era: "Nella gara di domenica in tanti, noi compresi, hanno sentito che le cose non sono state gestite nel modo giusto. Abbiamo protestato perché le regole della safety car sono state applicate in un modo inedito che ha influenzato il risultato, dopo che Lewis era stato in testa con autorità per andare a vincere il Mondiale".

La neutralizzazione per il crash di Latifi al giro 53 è stata sfruttata dalla rivale Red Bull per chiamare ai box Max Verstappen per un cambio gomme extra, montando un set di Pirelli soft; Hamilton non poteva compiere la stessa mossa, perché avrebbe rischiato di perdere la posizione sull'olandese non avendo un margine di vantaggio sufficiente. Nella ripartenza dell'ultimo giro, dopo aver lasciato sdoppiare solo le vetture tra i due pretendenti al trono, Hamilton con i suoi pneumatici alla frusta poco ha potuto fare per contenere Verstappen, che ha così compiuto il sorpasso chiave per il campionato. Nel suo comunicato, in ogni caso, la Mercedes si è (finalmente) congratulata ufficialmente con gli avversari: "Vogliamo esprimervi il nostro sincero rispetto, avete reso questa lotta per il titolo veramente epica. Max, ci complimentiamo con te e con tutto il tuo team, non vediamo l'ora di battagliare nella prossima stagione".