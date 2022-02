Mercedes, ecco la W13. La nuova Stella d'Argento per la rivincita di Hamilton, carico come non mai, e il giovane Russell

E' bella la nuova Mercedes W13, tornata a vestire l'argento, ed è già scesa in pista a Silverstone con Lewis Hamilton per lo shake down. Per il team inglese sono stati mesi di rabbia dopo l'epilogo del Mondiale 2021 ad Abu Dhabi e tutti sono vogliosi di rivincita. Ma prima di tutto, bisognerà fare i conti con la resa della nuova W13. Continuerà ad essere iper competitiva la Mercedes nonostante le nuove regole abbiano stravolto il progetto classico, così come lo conoscevamo, delle monoposto di F1?

Sarà la pista a dirlo, ma intanto tutti hanno suonato la carica. In primis, Lewis Hamilton, che era volutamente sparito da tutto e da tutti dopo la festa di fine stagione a Brackley. Lui, abituato a vivere sui social media e a raccontarsi, era svanito nel nulla. Poche settimane fa, una ragazza appassionata di F1 lo aveva immortalato a passeggio a Los Angeles e si era anche fatta un selfie con lui. Lewis era apparso molto sereno in quelle immagini e così è sembrato essere anche oggi, nel giorno della presentazione della Mercedes 2022.

"E' stato un periodo complicato, ma non ho mai detto che mi sarei ritirato. Ho soltanto voluto riflettere con calma, focalizzarmi di nuovo sul presente circondato dalla famiglia, pensando ai ricordi belli e a tornare in pista per attaccare di nuovo", queste le parole che tutti volevano sentire, al di là poi delle solite banalità che si dicono in occasione delle presentazioni.

Wolff è apparso soddisfatto dalle decisioni della FIA riguardo la direzione gara, ovvero la bocciatura di Michael Masi: "Quella dello scorso anno è un'ombra che ci vogliamo lasciare alle spalle, vogliamo guardare al futuro con serenità. E' molto incoraggiante vedere che la FIA ha agito per modificare la struttura con cui è composta la direzione gara. Ci sarà una stanza di controllo da remoto, una migliore tecnologia e nuove persone che saranno già presenti ai prossimi test di Barcellona. E' il giusto passo che bisognava compiere. Ora guardiamo alla W13 e il passato non conta nulla, ripartiamo come se non avessimo mai vinto niente, questa è la giusta mentalità da tenere".