La Williams annuncia il rookie Latifi per il Mondiale F1 2020

ABU DHABI - La griglia 2020 di Formula 1 ora è ufficialmente completa. Nicholas Latifi farà il suo debutto in griglia con la Williams, sostituendo Robert Kubica al fianco di George Russell: per il canadese si tratta di una promozione "interna", essendo già quest'anno riserva e terzo pilota, guidando in sei turni di prove libere del venerdì. Di fatto si aspettava soltanto la conferma dell'accordo, ampiamente attesa da settimane. L'ostacolo, più che economico, sembrava quello pratico: Latifi aveva bisogno di ottenere i punti mancanti per la Superlicenza, ma la sua la quarta stagione completa tra GP2/F2 gli garantirà quanto necessario. In questo weekend ad Abu Dhabi si disputerà il weekend finale della categoria cadetta, e Latifi si giocherà i gradi di vicecampione con il nostro Luca Ghiotto. Dalla sua parte, un vantaggio di 10 punti su cui contare.

«Siamo tutti molto colpiti da quanto ha raccolto quest'anno in F2, al fianco del suo impegno con noi, e dal lavoro che ha svolto dietro le quinte», ha spiegato la team principal Claire Williams. «Nicholas è diventato un membro ben integrato nella squadra e non vediamo l'ora di vederlo compiere il passo successivo, mentre puntiamo a rientrare nella lotta a centro gruppo».

Figlio dell'imprenditore Michael, che ha acquisito nel 2018 il 10 per cento del McLaren Group, Latifi sarà l'unico esordiente sulla griglia 2020. Un compito non facile, soprattutto per il confronto con Russell, pupillo Mercedes che potrà contare su un anno d'esperienza in più. Da notare come la sua carriera in monoposto sia partita nel 2012 dalla F3 italiana, dove chiuse al settimo posto in classifica generale con una vittoria a Vallelunga. In griglia c'era anche Sergey Sirotkin, alfiere Williams nel 2018. Poi, la "scalata" passando alla Formula 3 continentale, alla Formula Renault 3.5 e quindi a GP2/F2, ricoprendo ruoli di tester anche in Renault e Force India. Latifi sarà inoltre il secondo driver proveniente dal Canada sullo schieramento, unendosi a Lance Stroll ora in forze alla Racing Point.