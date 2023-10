Lamborghini e BMW presenti a Jerez, Mortara e Cairoli hanno provato la LMDh del Toro

Non solo Alpine, sul tracciato di Jerez de la Frontera hanno girato anche BMW e Lamborghini. Sul circuito intitolato ad Angel Nieto si è quindi potuto assistere ad un assaggio di ciò che sarà la prossima stagione del FIA WEC. Le squadre hanno sfruttato la tre giorni spagnola per affinare le rispettive LMDh e provare nuovi piloti in vista del 2024.

Detto di Mick Schumacher, che ha esordito sulla Alpine A424 questo martedì, ci sono state interessanti novità anche nel box Lamborghini. La Casa di Sant’Agata Bolognese, gestita in pista dal team Iron Lynx, ha fatto provare la sua SC63 a Matteo Cairoli ed Edoardo Mortara. Quest’ultimo ha avuto modo di testare la LMDh del Toro oggi pomeriggio, nonostante la pioggia e il forte vento abbiamo ridotto drasticamente il tempo a disposizione.

Da sempre legato a Porsche in ambito GT, Cairoli quest’anno ha lavorato proprio con Iron Lynx nella ELMS. Il comasco ha infatti lasciato anticipatamente il circuito di Jerez per recarsi a Portimão proprio in vista degli ultimi due appuntamenti della serie continentale Endurance. Per quanto riguarda Mortara, sebbene possa vantare una vasta esperienza con le vetture a ruote coperte tra DTM e GT, negli ultimi anni si è focalizzato principalmente sulla Formula E. Presenti in Spagna anche gli ufficiali Lamborghini Andrea Caldarelli, Romain Grosjean e Daniil Kvjat che si sono alternati sulla SC63 per l’occasione tornata in nero carbonio.

A Jerez è proseguito il lavoro del Team WRT con le BMW M Hybrid V8. La squadra belga, che l’anno prossimo farà debuttare la LMDh tedesca nel Mondiale Endurance, ha affrontato la sessione di test in Andalusia con Robin Frijns, Marco Wittmann e Sheldon van der Linde. Il sudafricano non ha però preso parte alla simulazione notturna di ieri sera per volare alla volta di Hockenheim, dove affronterà l’ultimo weekend stagionale del DTM.