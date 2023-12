Lamborghini, svelati i piloti e gli equipaggi che correranno nel WEC e in IMSA

Il 2024 è dietro le porte, manca sempre meno all’esordio ufficiale di Lamborghini nei prototipi. La Casa di Sant’Agata Bolognese e il team Iron Lynx hanno svelato gli equipaggi che, nella prossima stagione, guideranno le SC63 LMDh nel FIA WEC e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Sarà Edoardo Mortara a dividere la vettura del Toro con i già annunciati Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat nel Mondiale Endurance. Mentre spetterà a Matteo Cairoli, assieme ad Andrea Caldarelli e Romain Grosjean, rappresentare i colori Lamborghini nel campionato americano.

Dopo una prima presa di contatto nei test di Jerez, sia Mortara che Cairoli hanno poi avuto occasione di provare nuovamente la SC63 LMDh nella recente sessione svoltasi sul COTA di Austin. Come già annunciato in precedenza, Lamborghini nel 2024 schiererà una vettura nel WEC e una nell’IMSA Michelin Endurance Cup (a partire dalla 12 Ore di Sebring), per poi raddoppiare la presenza esclusivamente in occasione della 24 Ore Le Mans.

Dopo aver conquistato la F3 Euroseries nel 2010, Mortara ha proseguito il suo cammino sia nelle formule che nelle ruote coperte. Classe 1987, il ginevrino ha vinto quattro volte la Coppa del Mondo FIA GT oltre a prendere parte al DTM, con Audi e Mercedes, al volante delle potenti Class 1. Inoltre, a partire dalla stagione 2017-18, Mortara è stato tra i protagonisti della Formula E dove il prossimo anno sarà pilota ufficiale del team Mahindra.

«Sono felice di affrontare questo programma in LMDh nel FIA Wec con Lamborghini - ha dichiarato Mortara - La 24 Ore di Le Mans ed il Mondiale Endurance erano due obiettivi che mi ero posto già da un po' di tempo. Quella che mi sta dando Lamborghini è pertanto un'opportunità incredibile. Il prossimo anno cercheremo sicuramente di ottenere dei buoni risultati».

Esperto di competizioni GT, nella recente 12 Ore del Golfo di Yas Marina Cairoli ha chiuso un capitolo durato ben dieci anni con Porsche. A partire dal 2014, anno della conquista del Carrera Cup Italia, il ventisettenne di Como ha legato la sua carriera con la Casa di Zuffenhausen ottenendo diversi successi di classe nel WEC e in ELMS, oltre alla vittoria assoluta della 24 Ore del Nürburgring nel 2021.

Già carico per la nuova avventura, Cairoli ha esternato tutto il suo entusiasmo:«Voglio ringraziare Lamborghini, Giorgio Sanna e il team Iron Lynx per avere creduto in me ed avermi dato questa opportunità. Sono ovviamente pronto a dare il meglio di me stesso. Questo è un sogno che speravo da tempo si avverasse. Realizzarlo con una Casa italiana come Lamborghini mi rende due volte felice. I test di Austin mi sono serviti a prendere maggiormente confidenza con la vettura per essere pronto per il prossimo anno».

Giorgio Sanna, Responsabile di Lamborghini Squadra Corse, ha lasciato trasparire la sua soddisfazione: «Sono entusiasta di poter accogliere Mortata e Cairoli nella nostra famiglia Lamborghini. Entrambi porteranno velocità ed esperienza al progetto LMDh, offrendoci anche l’opportunità di impiegarli nelle gare e campionati GT3 più strategici con la nostra Huracan».