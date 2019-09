GP Singapore LIVE - Gara ripartita, Vettel rimane primo su Leclerc e Verstappen

43° giro - Vettel tiene bene su Leclerc ed ha un vantaggio di 1" mentre Verstappen terzo è a 1"7 dal monegasco. Hamilton quarto è a ben 3" da Verstappen

42° giro - Problema per Perez che procede lentamente e perde il 10° posto

Gran bagarre a centro gruppo, Gasly passa duro Stroll per l'undicesima posizione, le ruote si toccano. Stroll rimedia però una foratura e deve rientrare ai box

40° giro - La SC rientra ai box, ripartenza perfetta di Vettel che mette 8 decimi su Leclerc incalzato da Verstappen e Hamilton

38° giro - Con la safety-car in pista la situazione: Vettel Leclerc Verstappen Hamilton Bottas Albon Norris Magnussen Raikkonen Perez Stroll Gasly Hulkenberg Kvyat Giovinazzi Ricciardo Kubica Grosjean Sainz

Dal box Ferrari dicono ai loro piloti di non prendere rischi

Vettel aveva 5" di vantaggio su Leclerc che ora si sono azzerati. E Leclerc si lamenta via radio per il fatto che Vettel dopo il pit-stop gli sia finito davanti, essendosi fermato 1 giro prima (ma era per coprirlo su Verstappen)

36° giro - Ai box per il cambio gomme Hulkenberg e Sainz che montano gomme medie, l'Alfa richiama ai box Giovinazzi e gli monta gomme soft come anche la Toro Rosso con Kvyat

Grosjean ai box per cambiare il musetto, la direzione gara manda in pista la safety-car che ricompatta il gruppo

35° giro - Contatto tra Russell e Grosjean mentre lottavano per il 16esimo posto. L'inglese della Williams si ferma contro il muro, Grosjean procede

34° giro - Finalmente il box Alfa Romeo decide di fermare per il cambio gomme Giovinazzi. Anche Ricciardo ai box per la foratura rimediata in precedenza

Davanti comanda Vettel con 5"8 su Leclerc, 8"9 Verstappen, 13"6 Hamilton, 17"3 Bottas. Ricciardo esagera con Giovinazzi e le due vetture si urtano, Ricciardo rimedia una foratura

33° giro - Hanno cambiato le gomme Gasly e Stroll, non Giovinazzi che così perde tempo

30° giro - A metà gara, Vettel comanda su Giovinazzi Gasly Leclerc Verstappen Ricciardo Stroll Hamilton Bottas Albon Hulkenberg Norris Magnussen Raikkonen Perez Kvyat Russell Grosjean Kubica Sainz

30° giro - Vettel passa Giovinazzi e diventa leader del GP di Singapore

29° giro - Vettel passa duro, rischiando tantissimo, Gasly e sale secondo dietro a Giovinazzi

29° giro - Leclerc ha passato Stroll salendo in quinta posizione, ora ha davanti a sè Ricciardo, anche lui senza aver fatto il pit-stop

Leclerc sta tentando di passare Stroll (ancora senza pit), ma non ci riesce e così Verstappen lo ha preso

27° giro - Giovinazzi in prima posizione! Ancora l'italiano non si è fermato ai box e conduce davanti a Gasly Ricciardo Vettel Stroll Leclerc Verstappen Hamilton Bottas Albon.

26° giro - Hamilton rientra davanti a Bottas in ottava posizione mentre Albon rischia il testacoda

26° giro - Pit per Hamilton che riparte con le gomme hard

25° giro - Hamilton continua a girare con le gomme soft con cui è partito, ma è lento e sta perdendo tempo prezioso

24° giro - Hamilton conduce con 16" su Giovinazzi, incredibilmente secondo non essendosi ancora fermato per il cambio gomme. Poi, terzo Gasly, a seguire Ricciardo Stroll Vettel Leclerc Verstappen Bottas. Incredibile come Leclerc si sia ritrovato dietro a Vettel

21° giro - Ai box anche Bottas per sostiture le gomme

20° giro - Pit per Leclerc che monta gomme dure

19° giro - Hamilton si porta a 6 decimi da Leclerc

19° giro - Pit per Vettel e Verstappen che montano pneumatici duri

Dietro infuria il duello tra Grosjean e Hulkenberg col tedesco della Renault che dopo vari tentativi è riuscito a passare la Haas

18° giro - Pit per Magnussen che passa alle gomme dure

17° giro - Finalmente i tempi si abbassano di un paio di secondi, Leclerc ha 1"5 su Hamilton e 2"2 su Vettel

Tanto per fare un esempio, Leclerc e Hamilton stanno girando in 1'48"3, 1'49"0, dietro Perez con le gomme dure da poco montate gira in 1'46"

Dai box gli ingegneri continuano a dire ai loro piloti di tenere un ritmo blando e anche di controllare i consumi della benzina.

15° giro - Ai box per il cambio gomme Raikkonen, che riparte con gomme dure

13° - Pit per Perez che dalle gomme medie passa a quelle dure

12° giro - Pit per Kvyat che monta gomma dura

10° giro - Leclerc + 1"2 Hamilton + 2"5 Vettel + 3"3 Verstappen + 4"2 Bottas poi Albon Norris Giovinazzi Magnussen Gasly Raikkonen Ricciardo Stroll Perez Kvayt Grosjean Hulkenberg Kubica Russell Sainz

Ricciardo sta rimontando furiosamente dopo la squalifica subìta per una irregolarità tecnica (del resto ininfluente sulle prestazioni) della power unit della sua Renault. Da ultimo è 12esimo ed ha appena superato con una gran staccata Kvyat,

Ritmo blando in gara, Leclerc gira in 1'49"5, ben 13" più lento del tempo con cui ha conquistato la pole. L'intento è quello di non distruggere rapidamente le gomme, ovviamente anche perché hanno il carico di benzina

6° giro - Hamilton fa l'elastico con Leclerc, il suo divario va dai 9 decimi a 1"2, Vettel fa da spettatore. La direzione gara intanto, comunica che non interverrà con "punizioni" nei confronti di Hulkenberg

4° giro - Leclerc vede Hamilton piuttosto vicino, ora a 9 decimi mentre Vettel è a 1"2 da Hamilton. Dietro, Verstappen è a 8 decimi da Vettel e contiene bene Bottas e Albon. Sempre ottavo Giovinazzi. Hulkenberg, Russell (che ha urtato Ricciardo in partenza) e Sainz dopo le soste ai box per le riparazioni hanno montato gomme dure con l'intento di non fermarsi più fino al traguardo

Il replay mostra come Hulkenberg abbia colpito Sainz, gara rovinata per entrambi



Hamilton atrás de Leclerc. O Top4 segue assim. LEC HAM VET VER pic.twitter.com/TnZDg57Z2Y — RTP Mundial de F1 (@f1rtp) 22 settembre 2019

Leclerc ha già 1"2 su Hamilton con Vettel terzo che ha "mollato" la Mercedes dell'inglese, poi Verstappen Bottas Albon Norris Giovinazzi brillante ottavo, Magnussen e Gasly in top 10

Sainz raggiunge i box, ma le operazioni sono lente, macchina probabilmente danneggiata

1° giro - Ai box Hulkenberg mentre procede lentamente Sainz. Ai box anche Russell che cambia il muso

Partenza perfetta di Leclerc che va al comando mentre Vettel impegna duro Hamilton nelle prime curve, ma l'inglese resiste

I 20 piloti stanno concludendo il giro di ricognizione

L'ultima vittoria a Singapore risale al 2015 con Vettel, poi solo successi della Mercedes

Leclerc Hamilton Vettel Verstappen Bottas Albon Sainz Hulkenberg e Norris sono con gomme soft, Gasly con pneumatici hard, tutti gli altri con Pirelli medie

Tre minuti al via del giro di ricognizione del quindicesimo appuntamento stagionale. Leclerc e Hamilton davanti a tutti, ma dietro scalpitano Vettel e Verstappen. Sarà una partenza decisamente calda

Instancabile e incontentabile Charles Leclerc. Dopo le vittorie in Formula 1 (e le pole) di Spa e Monza, circuiti dove la potenza del motore Ferrari ha fatto la sua parte, anche sul tracciato cittadino di Singapore il giovane pilota monegasco ha lasciato il segno conquistando un'altra fantastica pole.

Asa dianteira do Williams de @GeorgeRussell63 danificada. Hulkenberg também na box.

Na frente @Charles_Leclerc foi embora. pic.twitter.com/KfJ8Y0PrAm — RTP Mundial de F1 (@f1rtp) 22 settembre 2019

Doveva essere un circuito penalizzante per la SF90, che ambiva al massimo alla seconda fila, ma alcune novità aerodinamiche portate a Singapore hanno sortito gli effetti sperati. Leclerc si è superato conquistando la terza pole consecutiva, la quinta stagionale, battendo Lewis Hamilton. Come a Monza, saranno ancora loro in prima fila mentre Sebastian Vettel, alla ricerca del riscatto dopo il pessimo GP d'Italia, partirà terzo. Il tedesco aveva il miglior tempo dopo il primo tentativo della Q3, ma nel secondo push ha commesso un errore. Tra i favoriti per la pole vi era anche la Red Bull-Honda di Max Verstappen, ma questa volta l'olandese non ha fatto meglio del quarto tempo.

Deludente Valtteri Bottas che con la Mercedes è soltanto quinto, incapace di trovare il giusto ritmo e forse condizionato dall'incidente nel primo turno libero di venerdì. Parte sesto il giovane rookie Alex Albon con la seconda Red Bull-Honda mentre un ottimo Carlos Sainz ha portato in settima posizione la McLaren-Renault. Ottavo si era piazzato Daniel Ricciardo con la Renault, ma in sede di verifica è stata riscontrata una irregolarità tecnica sulla sua power unit ed è stato retrocesso ultimo. Ne ha giovato Antonio Giovinazzi che scatterà dalla decima piazzola al volante dell'Alfa Romeo-Ferrari.

Si annuncia un Gran Premio durissimo per i piloti, causa la forte umidità, il caldo e le ben 23 curve che caratterizzano questo tracciato cittadino. Una gara affascinante, in notturna, tra i grattacieli illuminatissimi di Singapore.