Marquez nel Team Ducati-Gresini: «Sfida entusiasmante». È ufficiale, lo spagnolo nel 2024 saluta la Honda dopo 11 anni

«Adesso sì!». Così il Team Ducati Gresini ha annunciato che nel 2024 Marc Marquez lascerà la Honda - dopo 11 anni e sei titoli iridati - per disputare il mondiale MotoGP con i suoi colori, al fianco del fratello Alex. A perdere il posto è Fabio Di Giannantonio. In conferenza stampa, in Indonesia, Marquez ha poi spiegato: «Negli ultimi quattro anni non mi sono divertito. Non avrebbe senso continuare così. Voglio tornare a sorridere sotto il casco». Partite i primi di settembre come un rumore di sottofondo, le voci che scommettevano sul clamoroso cambio di sella sono via via cresciute, fino a trovare conferma nel comunicato della squadra faentina che porta il nome del suo fondatore, Fausto Gresini, deceduto per le complicanze del Covid a febbraio 2021, ed oggi guidata dalla vedova, Nadia Padovani. Nonostante la lunga marcia di avvicinamento all’ufficialità, il passaggio dell’otto volte campione del mondo alla Ducati scuote il mondo della classe regina, che ora si interroga su quanto peserà nella prossima stagione la voglia di rivalsa del pilota di Cervera, dopo le ultime quattro, tribolatissime, seguite all’incidente di inizio 2020, aggravate dalla perdita di competitività della RC213V nei confronti delle avversarie, Ducati in primis.

E ancora, dove sarà Marquez, oggi 30enne, nel 2025? Lo aspetta la KTM, come si vocifera? Ma se dovesse disputare un 2024 strepitoso, tornando il cannibale che era, come potrebbe Ducati lasciarlo ad una concorrente così pericolosa, dove oltretutto porterebbe i segreti della Desmosedici? Al momento di certo c’è solo la gioia di Marquez per aver sciolto il legame ormai da separati in casa con Honda Hrc, un anno prima della scadenza del contratto. E senza pagare penali, visto che va in un team satellite. «Sono entusiasta di questa nuova sfida. Non è stata una decisione facile. Mi aspetta un grande cambiamento - le sue prime parole -. A volte nella vita bisogna uscire dalla propria comfort zone e mettersi alla prova per continuare a crescere». Quanto agli aspetti pratici «so che dovrò adattare molte cose nel mio stile di guida e non sarà facile. Ma sono convinto che il Team Gresini mi aiuterà. Non vedo l’ora di conoscere la squadra». Già il 28 novembre, nei test di Valencia, potrà guidare la Ducati, almeno la versione che la squadra utilizza quest’anno, la Desmosedici GP22. La decisione l’ha presa solo «la scorsa settimana. È stata molto difficile emotivamente.

Le alternative? Fermarmi un anno. Ma c’era anche qualcos’altro, che non voglio rivelare». Per il 2024 «sto cercando di portare almeno un meccanico - ha aggiunto Marquez - ma non penso di poter portare tutto il mio team: non voglio distruggere il team Honda né stravolgere quello Gresini. Io l’ho scelto ed io devo sapermi adattare». «Per la Gresini Racing è un momento storico. Il fatto che Marc Marquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico». Nadia Padovani così ha espresso il proprio entusiasmo sul nuovo acquisto.