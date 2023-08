La Mercedes conferma fino al 2025 gli attuali piloti Hamilton e Russell

Confermati per le prossime due stagioni. Lewis Hamilton e George Russell saranno i piloti della Mercedes fino al 2025. Toto Wolff si è asscurato i due inglesi chiudendo definitivamente le voci che volevano Hamilton emigrare in qualche altro team o prossimo al ritiro dalle corse. O Charles Leclerc lasciare la Ferrari per entrare in Mercedes in uno scambio con Hamilton. Favole estive. Per Russell invece, una notevole iniezione di fiducia per il suo futuro agonistico. Hamilton ha compiuto 38 anni il 7 gennaio, nel 2025 festeggerà i 40 e quello potrebbe essere il suo ultimo anno (chissà) in F1.

Una conferma della sua grande volontà di cercare l'ottavo titolo iridato, sempre che la Mercedes riesca a realizare una monoposto che glielo consenta. Hamilton (103 vittorie, 104 pole) è anche all'inseguimento di Fernando Alonso che nonostante i suoi 42 anni sta disputando con la Aston Martin una stagione incredibile. Se ci riesce lui, il pensiero di Hamilton, posso farlo anche io. Russell invece, 25 anni compiuti il 15 febbraio, ha all'attivo una vittoria (Brasile 2022) ed è chiaramente l'uomo su cui punta la Mercedes per il dopo Hamilton. Sempre che Lewis decida un giorno di appendere il casco al classico chiodo.