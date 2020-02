Mercedes, Hughes e Juncadella per la sessione di prove ufficiali di Marrakesh

STOCCARDA – Arrivano dalla Formula 3 e dal Dtm, il campionato turismo tedesco, i due debuttanti scelti dalla scuderia Mercedes Eq per la sessione di prove ufficiali di Marrakesh in Formula E. Si tratta del britannico Jake Hughes e dello spagnolo Daniel Juncadella. Entrambi saranno al volante delle Frecce d'Argento a zero emissioni sul circuito marocchino il primo marzo.

Ian James, numero uno della scuderia della casa con la Stella, è soddisfatto della scelta: «Con Jake e Dani – assicura – abbiamo trovato la giusta combinazione. Tutti e due conoscono la squadra ed il modo in cui lavora. Sono fiducioso che riusciranno a fornirci importanti e significativi riscontri durante i test di Marrakesh».

Hughes, nato a Birmingham, ha 25 anni, mentre Juncadella, nato a Barcellona e nipote del pilota di Formula 1 (Minardi) Luis Perez Sala, ne ha 28. Per il catalano la Formula E non è una novità assoluta visto che nella scorsa stagione era la riserva del team Hwa Racelab che ha anticipato il debutto della casa di Stoccarda nel circuito a zero emissioni. Juncadella si è fatto un nome grazie al Dtm, nel quale ha corso 76 gare fra il 2013 ed il 2018 proprio la Mercedes-Amg. «Sono davvero molto contento di poter essere di nuovo al volante di una vettura di Formula E», ha dichiarato lo spagnolo.

«Sono molto orgoglioso di poter guidare per il team Mercedes Eq nei test di Marrakesh», ha commentato Hughes. «Finora – ha aggiunto – ho supportato la scuderia ad Affalterbach nella preparazione delle gare al simulatore. Ho appreso molto su come la squadra abbia affrontato il debutto in una serie così impegnativa come la Formula E. Sono felice di poter fare la mia parte per lo sviluppo ed al simulatore».