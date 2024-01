Mercedes, il direttore tecnico James Allison firma un rinnovo di contratto a lungo termine

James Allison ritiene che la Mercedes abbia fatto grandi progressi con la sua vettura di Formula 1 del 2024 dopo aver firmato un nuovo contratto a lungo termine per rimanere come direttore tecnico. Allison, che originariamente si è unito al team nel 2017 e ha contribuito a vincere quattro titoli piloti e cinque titoli costruttori consecutivi, è tornato alla Mercedes nel 2023 dopo un periodo come capo tecnico. La Mercedes è scivolata dalla sua posizione dominante e ha vinto solo una gara nelle ultime due stagioni, finendo a ben 451 punti di distanza dalla Red Bull nella classifica costruttori della scorsa stagione. Ma Allison è fiducioso che la diversa direzione tecnica per la prossima stagione sarà loro utile nel tentativo di tornare a vincere. «Se si guarda alla lunga marcia della storia della F1, allora le statistiche sono contro di noi», ha detto Allison.

«Le squadre non si riprendono dallo scivolamento dal loro picco precedente nel periodo di tempo che ci siamo prefissati, ma abbiamo comunque stabilito un programma piuttosto ambizioso. Abbiamo molta forza qui e abbiamo fatto molti progressi con la macchina del prossimo anno». Allison, che ha anche vinto titoli piloti e costruttori con Renault e Ferrari, è stato salutato dal team principal della Mercedes Toto Wolff come «il leader tecnico più impressionante nel nostro sport». «Sono entusiasta che James abbia dedicato il suo futuro a lungo termine alla squadra», ha detto Wolff. «Il suo spirito da gladiatore, insieme alla sua conoscenza, esperienza e determinazione, non lo rendono secondo a nessuno. La sua influenza e il suo impatto, tuttavia, vanno ben oltre questo». La Mercedes presenterà la sua nuova auto del 2024 il 14 febbraio e avrà nuovamente il duo britannico Lewis Hamilton e George Russell al volante in questa stagione.