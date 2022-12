Mercedes, Russell: «Hamilton si diverte ancora e mi ha salvato la carriera. Senza di lui sarei stato giudicato diversamente

«Quando si vede il livello di prestazioni che Lewis sta ottenendo, sembra decisamente giovane. Si diverte a correre, è in forma. Si sta anche godendo il percorso che stiamo facendo come squadra per riportare la Mercedes al vertice». Il pilota britannico George Russell, compagno di squadra di Lewis Hamilton, ha risposto ad una domanda sul futuro in Formula 1 del 37enne pluricampione del mondo. In un’intervista a GpFans, Russell ha anche detto di scherzare spesso col connazionale, ringraziandolo per il fatto di non essersi ritirato dopo la delusione di Abu Dhabi 2021: «Se avessi avuto il mio rendimento di quest’anno ma senza di lui, sono sicuro che la percezione sarebbe stata del tutto diversa».

Nella deludente stagione Mercedes il giovane ha fatto meglio del campione, chiudendo davanti a lui anche nella classifica finale. Per aiutare la rincorsa del team, è arrivato come pilota di riserva Ralf Schumacher, appiedato dalla Haas e che si è detto comunque entusiasta di lavorare nella squadra dove era approdato anche Michael. «Mio padre ha fatto parte di questa squadra dal 2010 al 2012, e ovviamente ha posto le fondamenta di quello che è oggi - ha detto Schumacher jr -. Sono molto orgoglioso di farne parte ora e, si spera, di nuovo, sarò in grado di aiutarli a progredire». Il pilota ha sottolineato di aver trovato un «immenso cambiamento» nella struttura di Brackley, rivelando così di aver fatto una visita ‘segretà nel 2014 per provare un simulatore di F1 per la prima volta: «Da allora la crescita del team è incredibile e peraltro si è visto negli anni scorsi».