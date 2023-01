Mercedes, Wolff non affretta i colloqui con Hamilton per il contratto: «Quando tornerà dalle vacanze parleremo»

MONACO DI BAVIERA - Toto Wolff, team principal della Mercedes F1, ha dichiarato di non affrettare le trattative imminenti per un’estensione del contratto con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Non appena il pilota tornerà in Europa dopo le vacanze, ci sederemo per parlare, ha detto Wolff durante un evento sui media digitali. Wolff ha anche sottolineato di essere abbastanza rilassato dato che Hamilton ha ancora un anno di contratto con la Mercedes. Sia il team che il pilota hanno lottato con i nuovi regolamenti introdotti nella stagione 2022, la prima dal 2014 in cui la Mercedes non è riuscita a conquistare il titolo del campionato costruttori. La scuderia tedesca svelerà la sua nuova auto per la stagione 2023 il 15 febbraio, con il Gran Premio del Bahrain di apertura della stagione previsto per il 5 marzo.