Nissan conferma Buemi e Rowland alla guida della monoposto di FE per la 7° stagione

ROMA – La scuderia Nissan e.Dams ha confermato la fiducia a Sébastien Buemi e Oliver Rowland. Entrambi i piloti hanno ottenuto un nuovo contratto anche per la settima stagione della Formula E, quella che si correrà interamente nel 2021. Per lo svizzero ed il britannico si tratta del terzo campionato di fila con la squadra nippo-francese. L'elvetico, in realtà, corre con la e.Dams fin dal suo esordio quando la collaborazione era con la Renault.

Le monoposto dei due piloti avranno i numeri 23 e 22. L'obiettivo è quello di scalzare la DS Techeetah dalla vetta della competizione elettrica, che per la prima volta l'anno prossimo si potrà fregiare del titolo di “campionato del mondo FIA”. La Nissan e.Dams ha archiviato la scorsa stagione al secondo posto fra le squadre grazie ad una vittoria (di Rowland, nel penultimo ePrix), cinque podi ed un pole.

«Seb e Oli hanno fatto un ottimo lavoro. Proseguire questo percorso insieme a loro ci permette di avere la stabilità e la continuità di cui abbiamo bisogno», ha commentato Tommaso Volpe, direttore del Motorsport di Nissan. La scuderia ha affidato di nuovo il ruolo di riserva e di collaudatore a Mitsunori Takaboshi. Jann Mardenborough, ex vincitore di Nissan GT Academy, continuerà ad essere il pilota al simulatore.

Al contrario di Nissan, Mahindra ha dovuto rivoluzionare la squadra. Dopo il matrimonio nobile (ha sposato l'arciduchessa Eleonore von Habsburg), il belga Jerome D'AMbrosio ha deciso di lasciare il team. L'altro pilota, il tedesco Pascal Wehrlein, è già sotto contratto con la Tag Heuer Porsche. Il team indiano ha così ingaggiato Alexander Sims, che ha lasciato la Bmw i Andretti dopo due campionati. In Formula E il 32enne britannico ha ottenuto una vittoria ed un secondo posto. «Per me è importante promuovere la sostenibilità e la mobilità elettrica e gareggiare in Formula E mi offre la possibilità di aumentare la consapevolezza attraverso una piattaforma valida, innovativa e che guarda al futuro», ha dichiarato Sims. Il nome dell'altra guida di Mahindra non è ancora stato ufficializzato.