Ocon alla Renault nel 2020. Prenderà il volante di Nico Hulkenberg

SPA - Esteban Ocon sarà pilota Renault nel 2020. Liberato dalla Mercedes, che ha preferito rinnovare con Valtteri Bottas invece di promuoverlo titolare, il pilota francese il prossimo anno andrà far coppia con Daniel Ricciardo. L'accordo ha durata pluriennale. Ocon sostituirà Nico Hulkenberg. Lo stesso cambio era già avvenuto un'altra volta: è infatti già accaduto quando il tedesco lasciò la Force India per la stessa Renault. Il giovane transalpino non è un nome sconosciuto alla compagine di Enstone, in quanto in precedenza era stato inserito nel programma junior della vecchia Lotus Renault, e nel 2016 fu girato alcuni mesi "in prestito" dalla Mercedes per ricoprire il ruolo di collaudatore. "Sono cresciuto a Enstone, iniziando con la Lotus nel 2010", ha infatti ricordato Esteban. "Sono molto legato a questa squadra e a chi ci lavora, sono le persone che mi hanno aperto le porte ai vertici del motorsport. Sono felice che una scuderia con grandi ambizioni abbia creduto in me, prendo questa responsabilità molto seriamente".

Ad oggi, Ocon ha disputato 50 Gran Premi in Formula 1: nel 2016, a Spa dove si corre nell'imminente in weekend, esordì con la Manor sostituendo Rio Haryanto, per poi passare (sempre via Mercedes) in Force India. Nel biennio 2017- 2018 ha ottenuto ottimi risultati, lottando alla pari con il compagno Sergio Perez. Il curriculum è di tutto rispetto anche nelle serie minori, impreziosito dai titoli nella F3 europea e in GP3. "La sua recente esperienza come riserva della squadra campione del mondo sarà per noi una risorsa", ha inoltre rimarcato il team principal Cyril Abiteboul. Che ha poi speso parole di ringraziamento per Hulkenberg: "Quando si è unito a noi, eravamo noni in classifica. La scelta è stata difficile, è stato un pilastro della nostra crescita, ma so che potremo contare su di lui anche per la seconda parte di stagione". Il tedesco avrebbe comunque qualche carta da giocare (Haas?) per rimanere in F1.