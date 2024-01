Peugeot si prepara per la prossima stagione del WEC, al Paul Ricard per testare la 9X8 LMH dotata di ala posteriore

Nell’epoca dei social network è sempre più difficile celare un segreto. A farne le spese, questa volta, sono stato gli uomini di Peugeot “paparazzati” sul circuito del Paul Ricard mentre provavano la 9X8 LMH provvista di alettone posteriore. In un video amatoriale, apparso su TikTok e poi diventato virale in pochissimo tempo, si è potuto notare la Hypercar del Leone girare a Le Castellet con un’ appendice alare proprio sul retrotreno.

Tanto controcorrente e affascinante da ammirare, quanto poco efficace e lenta in pista. Dal debutto, avvenuto nella 6 Ore di Monza del 2022, la Peugeot 9X8 LMH ha raccolto davvero poco per via di una difficile messa a punto che ha finito per compromettere anche l’affidabilità meccanica della stessa vettura.

Così, in vista della prossima stagione del FIA WEC, Peugeot abbandonerà la sua 9X8 senza alettone posteriore per adottare un’auto più convenzionale. Negli ultimi mesi i vertici della squadra francese non ne avevano fatto un mistero riguardo tale decisione. Ora, grazie al video apparso in rete con protagonista proprio la Hypercar del Leone, c’è la conferma.

La squadra Peugeot a inizio dicembre si è recata sul tracciato del Paul Ricard per effettuare un primo test con la 9X8 modificata. A balzare all’occhio è la presenza dell’ala posteriore sul retrotreno. Seppur sorretta dalle classiche paratie verticali, poste ai lati estremi dei passaruota posteriori, tale appendice appare posizionata decisamente più in basso rispetto le altre LMH presenti in griglia.

Ovviamente tale soluzione è tutt’altro che definitiva, ma segna un primo passo verso una revisione completa del progetto originale. Infatti l’aggiunta dell’ala comporterà un diverso bilanciamento aerodinamico della vettura, di conseguenza i tecnici Peugeot dovranno lavorare anche sull’avantreno e sul fondo piatto della 9X8. Inoltre, stando a indiscrezioni, la vettura francese si uniformerà alla concorrenza anche per quanto riguarda la dimensione delle gomme passando a 12,5” sull’asse anteriore e 14” sul retrotreno.

Ricordiamo che, come da regolamento, i costruttori possono apportare un numero limitato di aggiornamenti tecnici a livello prestazionale, denominati ‘EVO Jolly’, nel corso del periodo di omologazione delle rispettive vetture. Inoltre resta da capire se Peugeot riuscirà a far debuttare la nuova vettura già nella 1812 km del Qatar, prima gara del Mondiale Endurance, o se affronterà la prima parte di stagione con la “vecchia” 9X8 LMH ancora sprovvista di alettone posteriore.