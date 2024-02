Progetto MX HMR, Honda Moto Roma entra nel Campionato Italiano Motocross Femminile con Eleonora Ambrosi

Terra, fango, salti e duelli corpo a corpo, questo è lo spettacolo del Motocross: una categoria che negli ultimi anni sta ricevendo sempre più consensi tra gli appassionati delle due ruote. Su quest’onda di passione nasce il Progetto MX HMR, che vede Honda Moto Roma e Performancemag.it lavorare all’unisono per aiutare la crescita di nuovi talenti del panorama motociclistico. Sodalizio che si concretizza nella discesa in campo nel Campionato Italiano Motocross Femminile 2024 con la giovane promessa laziale delle due ruote tassellate Eleonora Ambrosi.

Honda Moto Roma, la più grande concessionaria del marchio giapponese in Europa, crede fermamente in questo progetto. La presentazione, svoltasi nel Megastore HMR di via Tiburtina, ha visto quali padroni di casa Agostino e Nicola Del Gaudio. Proprio quest’ultimo, amministratore di HMR, ha tenuto a sottolineare come il motociclismo stia sempre più appassionando il pubblico femminile, confermato dal crescente numero di donne che entrano in concessionaria per acquistare una Honda.

Della stessa idea Michele Berera, direttore commerciale e marketing di RedMoto distributore italiano Honda, presente all’evento: «Anche noi abbiamo subito creduto nel progetto al femminile. Abbiamo bisogno di un punto di riferimento nel Lazio, ancor meglio se con una giovane e promettente ragazza come Eleonora Ambrosi a fare da punto di riferimento per Honda».

Il Team Manager Andrea Di Marcantonio, giornalista e tester di moto e auto nonché direttore della testata Performancemag.it, ha sempre creduto nella crescita dei nuovi talenti offrendo tutto il suo supporto per farli emergere in un contesto così duro e competitivo. Dall’alto della sua esperienza ha quindi deciso di puntare sulla giovanissima Eleonora Ambrosi. Nonostante i suoi soli quindici anni, la pilota di Latina può vantare un palmares di tutto rispetto. Tre volte campionessa nel Regionale Lazio, lo scorso anno Ambrosi ha conquistato il terzo posto nel Campionato Italiano Femminile Prestige 2T.

In questa stagione ci sarà il passaggio alla più potente Honda CR250R 2024 quattro tempi. Una sfida raccolta già con il piglio giusto: «Tutt’ora sto lavorando per trovare il giusto feeling con la nuova moto – ha raccontato Ambrosi – ma con il continuo allenamento mi sento sempre più pronta per l’inizio della stagione. Non mi pongo obiettivi fissi, essendo il mio primo anno con una moto quattro tempi punto a crescere costantemente gara dopo gara».

Il Progetto MX HMR prevede un accordo triennale con l’obiettivo di formare e aiutare nella crescita la giovane motociclista. Ambrosi affronterà il Campionato Italiano Motocross Femminile con il supporto del Team Just4Fun, che provvederà alla preparazione delle moto da gara, a sua volta affiancato dai tecnici di Honda Moto Roma. Oltre al Team Principal Di Marcantonio, la pilota sarà supportata dagli esperti Gianluca Nardin, team coordinator, e dal padre Fabrizio Ambrosi.

Il debutto avverrà il prossimo 9-10 marzo a Città di Castello, primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Femminile. Il 20-21 aprile sarà la volta di Cingoli, a cui seguiranno Lovolo, il 4-5 maggio, e Gazzane di Presceglie il 18-19 maggio. Dopo la pausa estiva, i motori si riaccenderanno per affrontare le gare di Ponzano di Fermo, il 14-15 settembre, e Faenza il 21-22 settembre. Infine la gran finale, del 5-6 ottobre, a Malpensa.

Oltre al Campionato Italiano Motocross Femminile, Ambrosi quest’anno prenderà parte nuovamente al Campionato Regionale Lazio, fondamentale per prendere ulteriore dimestichezza con la sua Honda. Inoltre, se ci saranno le giuste condizioni tecniche, la ragazza di Latina potrà fare il suo esordio anche in alcune gare del Campionato Europeo. Una stagione decisamente lunga e ricca di gare, ma la grinta e la determinazione di certo non mancano a Eleonora Ambrosi che non vede l’ora di indossare nuovamente tuta e casco per affrontare questa sua nuova avventura.