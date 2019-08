Prost sale di grado in Renault F1, avrà un ruolo come quello di Niki Lauda in Mercedes

ROMA - Nella galassia Renault, c'è una azienda inglese che lavora di supporto al Renault F1 Team. Si chiama Renault Sport Racing Limited e da oggi ha un nuovo direttore non esecutivo: il quattro volte campione del mondo Alain Prost. L'ex pilota francese, 64 anni, anche costruttore F1 nella fine degli anni Novanta, da gennaio faceva già parte del consiglio di amministrazione di tale società avendo sostituito Thierry Bollore, divenuto amministratore delegato di Renault Group dopo la defenestrazione di Carlos Ghosn.

Prost ha sempre gravitato nel mondo Renault dopo esserne stato pilota F1 dal 1981 al 1983: come consulente, come uomo immagine, ma ora con questo nuovo ruolo assumerà poteri maggiori e importanti, poteri decisionali. Di fatto, sarà come il compianto Niki Lauda alla Mercedes e affiancherà il team principal Cyril Abiteboul. Che sia un modo per mettere sotto pressione il giovane Abiteboul la cui gestione è decisamente avara di risultati?