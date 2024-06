Rally di Sardegna, Ogier (Toyota) subito in testa. Solo Tänak (Hyundai) regge il ritmo: è secondo a 4,6''

Il Rally Italia Sardegna, la sesta gara del mondiale 2024 di specialità, “parla” ancora francese. L'accento è quello quasi provenzale del pilota che ha vinto 8 volte il titolo mondiale e quattro la prova isolana, Sébastien Ogier. Con la Gr Yaris del Toyota Gazoo Racing, il transalpino ha chiuso al comando la prima delle tre giornate del rally nazionale risultando anche il più veloce in due delle quattro cronometrate che si sono disputate.

Il margine di Ogier, che in Sardegna non si è ancora imposto con la vettura giapponese, è di 4,6'' sul secondo, che è l'estone Ott Tänak, che guida la Hyundai i20 N per tentare di riaprire la lotta per il titolo individuale oltre che per contribuire alla rincorsa al terzo alloro iridato della scuderia coreana. Quarto della generale, negli stage di venerdì Tänak ha la piazza d'onore come peggior risultato ed è il solo dei contendenti a far sentire ancora il fiato sul collo a Ogier. Il terzo, lo spagnolo della Hyundai Dani Sordo, viaggia già a oltre 33'' dalla vetta.

Il virtuale gradino più basso del podio è una questione di secondi: una lotta a tre che coinvolge anche il giapponese della Toyota Takamoto Katsuta (che rende a Sordo 1,3'' ) e il belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N), l'attuale battistrada del campionato che non ha mai vinto a livello individuale, staccato di appena 2,1''. Il sesto della classifica provvisoria è il secondo della graduatoria iridata, ossia Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), che però si trova già a quasi un minuto da Ogier (e a 24'' dal podio).

Dopo la prima giornata, Grégoire Munster è già il solo pilota della M-Sport ancora in corsa per un piazzamento nella Top 10 con a Ford Puma con un ritardo importante dal podio provvisorio, ma non impossibile da recuperare: 36''. L'altra guida del team britannico, Adrien Fourmaux, impegnata nella classe regina ha forato e accusato problemi tecnici nell'ultimo stage di giornata. Rientrerà sabato, ma a quasi 9 minuti dal decimo. L'ottava piazza è occupata dal primo dei piloti del Wrc2, il finnico Sami Pajari con la Toyota Gr Yaris non ibrida. Il primo italiano è Roberto Daprà con la Skoda Fabia: navigato da Luca Guglielmetti è 24° a 3:55.7 da Ogier. Sabato si corrono 8 cronometrate per complessivi 149 chilometri.