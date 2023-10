Il team Andretti cerca un motore, Honda e Renault le possibilità in attesa di General Motors

Ha ricevuto l'ok dalla FIA per partecipare al Mondiale F1 dal 2025, ma Liberty Media e i dieci team attualmente iscritti al campionato, guardano con diffidenza al progetto che porta il nome di Andretti-Cadillac General Motors. Il presidente FIA Mohammad Ben Sulayem sta spingendo moltissimo affinché non sorgano problemi di sorta, ma intanto ci si chiede quale sarà il motore che equipaggerà le future monoposto della seconda squadra americana in Formula 1.

Inizialmente c'era una sorta di opzione con Renault, ma è decaduta. In attesa che da General Motors parta l'ok per realizzare in proprio una power unit, evento che sarebbe clamoroso, Andretti dovrà bussare alle porte degli attuali motoristi già presenti. Ben Sulayem ha spiegato che l'appendice 6 del regolamento sportivo F1 permette a un team di fare richiesta al costruttore che in F1 fornisce il minor numero di clienti. E considerando che Mercedes ha nel proprio portafogli se stessa, McLaren, Aston Martin e Williams, la Ferrari ha se stessa, Sauber e Haas, rimangono Honda con Red Bull e Alpha Tauri, e Renault con il proprio marchio Alpine.

L'ingresso dell'Audi con il team Sauber dal 2026 toglierà un cliente alla Ferrari, e rientrerà tra i motoristi legati a una sola realtà, ma il regolamento permette ai nuovi costruttori di non fornire più di una squadra. Per Ben Sulayem comunque, quello dei motori non sarà un ostacolo per Andretti. Ecco perché: "Abbiamo delle regole precise e se nessuno vorrà dare i motori ad Andretti, allora dovremo intervenire noi della FIA. Abbiamo il potere di dire che ci sono due produttori disponibili (Honda e Renault, ndr), si farà un sorteggio e si assegnerà il fornitore".

PIù chiaro di così Ben Sulayem non poteva essere e si dice convinto che General Motors realizzerà una propria power unit: "Sono ottimista a questo riguardo. Stiamo lavorando affinché Cadillac produca un motore e così avremo due nuovi ingressi come Audi e General Motors, oltre a un team come Andretti. Un risultato di grande importanza per la F1".