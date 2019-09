A Vallelunga la BMW M6 GT3 di Comandini, Johansson e Sims vince la 3 ore GT Endurance

VALLELUNGA - Gran bella giornata di gare domenica a Vallelunga invasa da 15.000 spettatori attirati dallo spettacolo e anche da una promozione intelligente, oltre alle splendide condizioni meteo

Il piatto forte era la GT Endurance, terza delle quattro gare del Campionato italiano, corsa sulla distanza delle 3 ore nel pomeriggio. Lotta serrata tra Lamborghini, Ferrari e BMW. Alla fine la vittoria ha premiato uno dei numerosi piloti di casa, Stefano Comandini, associato a Erick Johansson e Alexander Sims quest’ultimo visto già in azione nella Formula E. La BMW M6 GT3 di Comandini & Co ha preceduto sul traguardo le due Ferrari 488 Di Amato-Vezzoni (RS Racing) e di Fisichella-Gai-Villeneuve (Scuderia Baldini 27). Ma nel post gara, l’ordine di arrivo è stato modificato dopo la penalizzazione di 25 secondi inflitta a Di Amato-Vezzoni oltre che a Perolini-Gersekowski-Zonzini (Lamborghini Huracan), quarti al traguardo, per ingresso in pista con semaforo rosso dopo il secondo cambio pilota. Pertanto, la nuova classifica vede, alle spalle dei vincitori Comandini-Johansson-Sims, gli equipaggi Fisichella-Gai-Villenueve e Salikhov-Bulatov-Perel (Ferrari 488-Rinaldi Racing), questi ultimi alla loro prima gara nella serie tricolore. Con i 20 punti conquistati, Comandini e Johansson salgono al vertice della classifica generale precedendo di 16 punti Postiglione-Mul-Frassineti, ritiratisi mentre erano al comando per un inconveniente al cambio.

La Mercedes AMG GT3 di Colombo-Linossi-Kang è quarta dopo le penalizzazioni di Ferrari e Lamborghini. L’equipaggio dell’Antonelli Motorsport ha disputato una gara entusiasmante, grazie alla bella prestazione di Francesca Linossi, settima nel primo stint e di Stefano Colombo che ha consegnato la vettura a Ling in quinta posizione. Ma il pilota cinese, in lotta per le posizioni a ridosso del podio, è stato anche lui penalizzato con un drive through per l’uscita dalla corsia box con semaforo rosso, retrocedendo in sesta posizione, poi diventata quarta. Al sesto posto hanno concluso Weerts-Den Tandt (Audi R8 LMS-Audi Sport Italia) al termine di una gara regolare che è servita all’equipaggio belga per provare il tracciato romano in vista della prova unica del FIA Nations Cup del prossimo 5 novembre sempre qui a Vallelunga.

Nelle altre corse del week end da segnalare la conquista del titolo turismo TCR da parte di Salvatore Tavano con una Cupra, mentre nelle gare delle Sport Prototipi si sono imposti Giacomo Pollini e Riccardo Ponzio