Verstappen vede bis iridato: «Vogliamo sempre di più». Binotto: «Titolo non dipende da noi», Leclerc: «Difficile fare di più del terzo posto»

ZANDVOORT - Un mondiale 2022 di Formula 1 che sembra ormai chiuso con una Red Bull sempre più forte, tra poco anche più leggera, ed una Ferrari vicina alla resa. Il giorno dopo l’ennesimo exploit della stagione Max Verstappen si gode il suo momento di gloria e annuncia dalle prossime gare, domenica la gara di casa per l’olandese a Zandvoort, una Red Bull più leggera con un nuovo telaio. «Vogliamo sempre di più». Da parte Ferrari è il momento di rimboccarsi le maniche per riprendere il team austriaco in un Mondiale che, come ammesso dallo stesso team principal, Mattia Binotto, non dipende più da quello che farà la Rossa: l’olandese volante in vantaggio di 98 punti su Charles Leclerc a otto gare dal termine della stagione. Un mix di delusioni e consapevolezza della forza della Red Bull aleggia ormai a Maranello: «Se si guarda al campionato il gap da Verstappen è molto alto - ha spiegato Binotto - tanto che non sarebbe sufficiente vincere tutte le gare che mancano. Dobbiamo anche sperare che Max non finisca le gare, e quando si conta su queste cose diventa tutto ancor più difficile.

Quello che è importante è concentrarsi su noi stessi, guardando alle prestazioni di oggi e alla differenza di prestazioni dalla Red Bull, e cercare di avvicinarsi non solo nell’immediato con le prossime gare, ma anche per il futuro e per la prossima stagione. Dal canto nostro dobbiamo rimboccarci le maniche per continuamente migliorare la prestazione della vettura. La prossima gara - ha concluso Binotto - ci vedrà impegnati a Zandvoort, una pista con caratteristiche completamente diverse sulla quale daremo come sempre il massimo per ottenere il miglior risultato.» Ora alla Red Bull per ottenere il bis iridato di Verstappen basta finire le gare e fare punti: con 8 Gp da correre possono essere sufficienti anche 8 terzi posti al pilota olandese per confermarsi campione del mondo per la seconda volta di fila. «è difficile dire cosa sto provando in questo momento - ha affermato Verstappen - mi sto godendo il momento, e tutti nel team sanno che stiamo vivendo un ottimo periodo. Rimaniamo anche concentrati su tutto ciò che vogliamo raggiungere, ed al momento ci stiamo riuscendo, ma vogliamo sempre di più. Nelle prossime gare arriverà un nuovo telaio, ma non so di quanto sarà più leggero.

Questo weekend è stato meraviglioso - ha aggiunto l’olandese volante - siamo stati super competitivi sin dall’inizio, e oggi sapevamo che potevamo ottenere un ottimo risultato. Vincere dalla 14esima posizione con questa macchina è sempre difficile, perché non sapevi quanto si poteva perdere nel corso del primo giro, e non sai mai bene cosa può capitare, ma fortunatamente sono rimasto lontano dai guai. Ho evitato letteralmente qualsiasi tipo di rischio, ed una volta che si è stabilizzato tutto, con tanto di safety car, ho superato le vetture davanti a me ad ogni giro, ed una volta che sono risalito in terza posizione, con le gomme morbide ancora in buono stato, ho capito di aver molte possibilità di vincere la gara». - «Onestamente credo che fosse difficile fare meglio. Abbiamo avuto sfortuna con la virtual safety car ma non so se avrebbe cambiato qualcosa. Max era troppo veloce e le Mercedes volavano con le gomme hard, mentre noi abbiamo faticato a trovare il feeling. Nel complesso dobbiamo accettare questo terzo posto». Queste le parole di Charles Leclerc dopo il terzo posto nel Gp d’Olanda. «Battaglia con Lewis? Lui stava soffrendo, noi avevamo più grip e siamo riusciti a superarlo -aggiunge il 24enne monegasco della Ferrari-. Loro però sono stati in grado di mantenere bene le gomme negli ultimi giri, quindi non è stato semplice. Lotta al titolo? Ora il distacco è molto ampio. Prendiamo una gara alla volta e vediamo cosa sarà possibile fare».