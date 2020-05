Vettel lascerà la Ferrari a fine anno: l'annuncio improvviso prima di iniziare la stagione

La Ferrari e Sebastian Vettel hanno ufficializzato comunicano la decisione «di non prolungare il rapporto di collaborazione tecnico-sportiva oltre la sua naturale scadenza, prevista al termine della stagione sportiva 2020». Il 33enne pilota tedesco era approdato alla scuderia di Maranello nel 2015, al posto dello spagnolo Fernando Alonso. In cinque stagioni con la Rossa ha disputato 111 Gran premi, vincendone 14 con 12 pole position.

Prima di arrivare alla Ferrari, Vettel ha conquistato quattro titoli mondiali consecutivi dal 2010 al 2013 alla guida di una Red Bull. Con la Rossa è arrivato per due volte al secondo posto nel 2017 e nel 2018, in entrambi i casi alle spalle di Lewis Hamilton. Vettel può vantare il record di pilota più giovane ad aver vinto un Mondiale: nel 2010, anno del suo primo titolo iridato, infatti aveva appena 23 anni. In carriera ha partecipato finora a 241 gran premi, con 53 successi e 57 pole.