37° Navigare a Napoli: banchina galleggiante al Molo Luise per aumentare gli spazi espositivi nel porto di Mergellina

NAPOLI - Continua a ritmo serrato la stagione dei saloni dedicati alla piccola nautica, quella formata prevalentemente da gommoni, gozzi e day-cruiser di misura compresa tra i 6 e i 15 metri, ma sovente aperta anche a maxi-RIB e yacht di dimensioni superiori, tra i 15 e i 20 metri. Dopo Brindisi, Capo d’Orlando, Bologna e Salerno, dunque, tocca ora a Napoli, dov’è in programma da sabato 18 a domenica 26 novembre l’edizione autunnale di Navigare (la 37ma della serie), tradizionale kermesse allestita nel porto di Mergellina grazie agli ormeggi messi a disposizione dai gestori del Molo Luise.

Per l’occasione gli organizzatori di Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica) hanno ottenuto l’allargamento degli spazi dedicati alla fiera, grazie a una banchina galleggiante supplementare che dovrebbe apportare beneficio ad espositori e visitatori.

“Abbiamo voluto aumentare la superficie espositiva non solo per la crescita della domanda di partecipazione dei cantieri, incrementata del 50% rispetto allo scorso anno, ma anche per dare dimostrazione pratica di quanto possa rivelarsi semplice aumentare i posti barca nei marina cittadini senza troppi iter burocratici” ha tenuto a dire Gennaro Amato, deus ex machina dell’organizzazione, da anni impegnato in una campagna di sensibilizzazione delle autorità al problema della carenza di posti barca.

Vedremo come funzioneranno gli accorgimenti temporanei apportati a Mergellina e quante possibilità ci saranno di vincere la “guerra degli ormeggi”. Intanto si va delineando la lista degli espositori (ancora incompleta), che comprende alcuni produttori locali di imbarcazioni in vtr, anche di un certo prestigio, come Fiart ed EVO Yacht, gli specialisti dei gozzi come Mimì ed Esposito Mare, l’immancabile flotta di battelli pneumatici guidata da Italiamarine, e i rappresentanti di zona di marchi d’un certo rango come Azimut, Prestige, Jeanneau, Beneteau, Wellcraft, Rio Yachts, Bavaria, Ideamarine, Beneteau.

Oltre che dare la possibilità di vedere in acqua alcune delle più recenti novità del mercato, l’evento napoletano offrirà anche l’occasione di provare in mare le imbarcazioni esposte. Un’opportunità, questa, che viene considerata dagli organizzatori del Navigare “molto importante”, soprattutto per coloro che vivono in città senza mare, ma aspirano all’acquisto di una barca in vista dell’estate 2024. “E’ proprio in questa ottica – dice il presidente di Afina, Amato – che alcuni visitatori del recente Salone di Bologna verranno a Napoli per provare in acqua l’imbarcazione vista a secco e definire l’acquisto”.

Ma al di là della strategia elaborata sull’asse Bologna-Napoli (i due eventi fieristici sono gestiti dalla stessa Afina), una nota diffusa dagli organizzatori napoletani rammenta al “popolo del mare” che Navigare (pomposamente definito “Salone nautico internazionale di Napoli”) ha una doppia valenza nel calendario fieristico, in quanto da un lato chiude il 2023 e dall’altro proietta l’attenzione su Napoli in vista del Nauticsud, in programma alla Mostra d’Oltremare dal 10 al 18 febbraio 2024: sarà in pratica il primo salone italiano del nuovo anno, per il quale si spera di mettere in piedi un allestimento degno del 50° anniversario.

Intanto, il programma dell’imminente esposizione allestita al Molo Luise di Mergellina prevede l’apertura al pubblico da sabato 18 novembre, a partire dalle ore 10.30, con ingresso gratuito, mentre la cerimonia inaugurale si svolgerà nel pomeriggio, alle 15, con la partecipazione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Con lui, il presidente dell’Autorità Portuale Andrea Annunziata, il contrammiraglio Pietro Vella, il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e il presidente della Banca di Credito Cooperativo Amedeo Manzo.