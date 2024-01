A Düsseldorf “la barca che respira” di Nerea Yacht: vola a 48 nodi ma rispetta l’ambiente con l’Ecopur, e non solo

DUSSELDORF - Sportiva, veloce, ma anche comoda, spaziosa, elegante, ben rifinita e, soprattutto, costruita con attenzione maniacale all’ecocompatibilità. E’ questa, in sintesi, Nerea Yacht 40, una delle novità italiane più interessanti tra quelle esposte al Boot di Düsseldorf, il più grande salone indoor al mondo. Secondo Dario Messina, titolare del cantiere Nerea di Fano, “è un modello che segna la storia dell’azienda e ispirerà la nautica del futuro”.

Lunga fuori tutto 12,29 metri, con baglio massimo di 4, la barca presentata in anteprima mondiale dal cantiere marchigiano può ospitare a bordo dalle 10 alle 12 persone e assicurare 4 comodi posti letto. L’esemplare numero 1 esposto nel salone tedesco adotta tripla motorizzazione fuoribordo per complessivi 1.200 cv ed è accreditato di una velocità massima di 48 nodi.

Ma le ottime prestazioni, l’eleganza dello stile e la cura messa negli allestimenti esterni e interni non sono tutto: l’attenzione dedicata alla sostenibilità rappresenta infatti il vero valore aggiunto di questa new entry, enfaticamente definita dal cantiere “la barca che respira”. Come? Grazie all’impiego dell’Ecopur.

Di che cosa si tratta? E’ una resina naturale, tecnologica ed eco-sostenibile che permette la purificazione dell’aria. Nerea Yacht ne ha studiato la sua applicabilità per la prima volta nel settore nautico e da qui è nata l’intuizione di utilizzarla per i rivestimenti interni della nuova NY40 Fuoribordo.

“In questo modo - spiegano in cantiere - Ecopur funge da sistema di purificazione dell’aria attraverso l’abbattimento delle cariche virali e batteriche, migliora e rinfresca la qualità degli ambienti e delle superfici, senza consumare energia ed evitando l’utilizzo di solventi. Insomma, una sorta di “polmone” che permette alla barca di “respirare” e garantire una vita di bordo all’insegna dell’ecosostenibilità in ambienti sicuri”. La novità – vale la pena ricordarlo – è stata gratificata dal Quirinale con il primo Premio Nazionale per l’Innovazione 2023 nella categoria Industria e Servizi Design Italiano.

Ma l’Ecopur non rappresenta l’unico esempio di attenzione alla compatibilità ambientale dedicata alla costruzione della nuova barca. Il grande prendisole di poppa, ad esempio, è rivestito da un filato intrecciato di design privo di cuciture, altamente resistente e sostenibile in quanto ricavato dal riciclo della plastica. E ancora: tutti gli interni, a partire dai gradini di accesso alle cabine, le pareti, i contenimenti delle tende, il tavolino e il bagno, sono rivestiti in Ecomalta, alla quale viene applicata la resina Ecopur.

L’ecocompatibilità è, comunque, soltanto uno degli aspetti qualificanti della nuova barca di Nerea Yacht: un gran lavoro è stato eseguito anche per la progettazione della carena sportiva a V firmata da Zuccheri Yacht Design, che promette prestazioni entusiasmanti grazie anche alla motorizzazione fuoribordo affidata, come detto, a tre motori da 400 hp, i Mercury V10 AMS DS XL.

Interessanti le scelte fatte per gli esterni: la verniciatura grigio scuro opaco dello scafo è abbinata a strisce di wrapping color bronzo che aggiungono un tocco di raffinatezza alla scocca dei motori, alle cornici esterne dei vetri e alla linea di galleggiamento. La barca presenta inoltre importanti elementi customizzati come la plancia di comando rivestita in pelle, le leve collocate dietro al timone che offrono il controllo completo dell’imbarcazione, dalla domotica alle funzionalità di comando, incluse le luci che conferiscono un fascino di ispirazione automotive.

Per la prima volta a bordo di una barca di Nerea Yacht il mobile cucina ha gli sportelli rivestiti in teak, mentre il parabrezza rialzato offre una maggiore copertura dal vento durante la navigazione. Un’altra caratteristica particolare è la scala-passerella multifunzione Besenzoni, che consente di passare senza problemi dalla banchina alla discesa in mare.

Sottocoperta la cabina di prua presenta una spaziosa dinette, un tavolino al centro con movimentazione che può essere abbassato, diventando così la base per riporre i cuscini aggiuntivi e trasformare l’area in una zona notte e due mobili contenitore, di cui uno attrezzato con TV 50''. La cabina di poppa, invece, presenta due letti singoli spaziosi e confortevoli, moquette a pavimento e bagno. I colori dei tessuti e dei rivestimenti sia interni che esterni sono di tonalità calde che vanno dal sabbia al caramello, dal color bronzo al nocciola.

Oltre a NY40 fuoribordo, Nerea ha esposto al Boot di Dusseldorf anche il già noto NY24 Limo, luxury tender di 7,35 metri che ha conquistato la scena negli ultimi saloni nautici europei di Cannes e Genova.