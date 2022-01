Al via il Suzuki-Tuccoli Fishing Tour, “giro d’Italia” dedicato ai diportisti appassionati di pesca sportiva

LIVORNO - Un Giro d’Italia in sette tappe dedicato alla pesca sportiva: partenza il 22 gennaio da Livorno e arrivo il 24 giugno a Santo Stefano al Mare (Imperia), passando per Lecce e Brindisi (11-13 marzo), Ancona (22-24 marzo), lago Maggiore (in una data di aprile da definire), Venezia e Lignano (22-24 maggio).

La denominazione ufficiale è Suzuki-Tuccoli Fishing Tour: l’evento, infatti, è frutto di una iniziativa comune della filiazione italiana della casa giapponese produttrice di fuoribordo e del cantiere di Colle Salvetti, da tempo uniti da un solido rapporto di collaborazione che prevede la vendita dei fisherman toscani in package con i motori importati da Hamamatsu.

“Il nostro obiettivo – dicono i due partner – è fare in modo che i diportisti appassionati di pesca sportiva provino il meglio di ciò che offre il mercato in termini di fuoribordo e di fisherman”. Nel corso del tour sarà dunque possibile provare in acqua le barche di Tuccoli, e in particolare la T210VM, la più piccola delle imbarcazioni del cantiere toscano reduce dalla presentazione all’ultimo Salone di Genova.

Per quel che riguarda i fuoribordo Suzuki, le imbarcazioni utilizzate nel tour saranno motorizzate con la gamma dei medio/grandi, ovvero i modelli che vanno dal DF150AP in su, nei frazionamenti a 4 e 6 cilindri. Obiettivo dichiarato dalla Casa è “far scoprire a chi non conosce i nostri motori non solo la potenza, ma anche gli eccezionali valori di coppia e la capacità di contenere i consumi, qualità determinanti per chi utilizza la barca non solo per diporto, ma anche per la pesca”.

Ed è proprio concentrando l’attenzione su quest’ultimo aspetto che è stato scelto Marco Volpi, fisherman professionista 33 volte campione del mondo, come tester d’eccezione a disposizione di tutti per provare il package nella prima tappa del Tour, il 22 e 23 gennaio a Livorno. Volpi – vale la pena ricordarlo - è davvero un tester d’eccezione avendo dato il suo contributo ai progetti delle barche Tuccoli di ultima generazione e avendo scelto, per la sua attività sportiva, il Tuccoli T250VM motorizzato con il DF 300AP, top di gamma Suzuki.

Tutti coloro che vorranno approfittare di questa occasione per provare barche e motori potranno iscriversi al link https://www.tuccolifishingboats.com/tour-tuccoli-suzuki/ e scegliere la location più vicina alla propria residenza.