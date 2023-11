Con Suzuki DF 250 Kuro scopri come virare anche a 51 nodi. Provato il meglio della tecnologia nautica della casa jap

COMO - Quando il lago ti accoglie calmo, tranquillo, avvolto dal sole, capisci che è la giornata giusta per sensazioni forti. Ed eccoci qui, accanto a Tullietto Abbate, al timone di un SeaStar 22 Rs equipaggiato con l’ultima novità della gamma Suzuki, l’aggressivo DF250 Kuro. Un’accoppiata per spiriti forti se, anche a 51 nodi di velocità, riesci a virare senza eccessive oscillazioni, con la chiglia ben aggrappata all’acqua.

A dire la verità quando leggevamo la scheda tecnica di questo nuovo motore mostrato in anteprima al salone di Genova, tutti i dati sembravano un tantino sopra le righe. E, invece, quando siamo sbarcati dal Tullio Abate e dai due gommoni, Naumatec 800 e Fiocchi 730, tutti equipaggiati con il DF 250 Kuro, addirittura quegli stessi numeri ci sono sembrati riduttivi. Una cosa, comunque, è certa: chi ha una barca adatta e vuole equipaggiarla la barca con un motore singolo, prima della scelta, provi il Suzuki DF 250 Kuro, non se ne pentirà.

Solo qualche dato per dare un riferimento delle qualità di questo motore: col Tullio Abbate SeaStar 22 Rs con 4 persone a bordo e mezzo serbatoio di carburante, la planata si raggiunge a soli 3000 giri con una velocità di 24 nodi e un consumo medio di 19 litri all’ora. Con il pedale dell’acceleratore al massimo (sì, si può stare al timone e accelerare col pedale) i giri diventano 5550, la velocità 53 nodi, e il consumo 90 litri/ora.

Tecnologico, veloce, elegante. Suzuki in questo motore ha concentrato il meglio della tecnologia e ricercato un look completamente nuovo che ha nel colore nero satinato il suo segno distintivo. Un motore unico di fatto: il DF 250 Kuro nasce solo destro e non può essere accoppiato. Un solo motore a poppa, dunque, ma con prestazioni anch’esse uniche.

Paolo Ilariuzzi, direttore della divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, non ha escluso che Kuro avrà anche dei fratelli: “Una cosa è certa - ha sottolineato - i Kuro non sostituiranno i motori in gamma, offriranno una opzione in più”.

Una scelta più ampia, dunque. Kuro è per chi vuole un look più aggressivo, una coppia ancora più poderose, un’erogazione decisa, vigorosa e molto silenziosa. La cilindrata di 4028cc è un range di utilizzo da crociera tra i 5300 e i 6300 rpm, pongono questo motore sul podio della categoria anche grazie al suo peso di soli 289 chilogrammi.

Simone Delzotto, dell’ufficio tecnico Suzuki Italia, ha messo in evidenza lo straordinario apporto, con qualunque elica, della nuova scatola del cambio progettata proprio per questo motore.

Il Suzuki DF 250 Kuro si può già acquistare a 27.250 euro iva inclusa. È anche previsto un finanziamento ad interessi zero ma solo fino al prossimo 31 marzo. Il prezzo è di soli 1.750 euro in più del classico DF 250.