Lomac: accordo per la distribuzione nel Lazio di gommoni motorizzati con fuoribordo Suzuki

FIUMICINO - La stagione dedicata al mare e al diporto è ormai alle porte e, nell’ambito della cosiddetta piccola nautica, si susseguono le iniziative mirate ad incoraggiare l’acquisto di gommoni (le imbarcazioni più diffuse sul mercato) e di motori fuoribordo. E’ in questa ottica che è stata presentata una iniziativa legata alla partnership tra due importanti esponenti del settore come Lomac e Suzuki Marine. In base a un accordo di collaborazione appena sottoscritto tra i due operatori del settore sarà possibile, previa prenotazione, provare in acqua alcuni gommoni Lomac motorizzati Suzuki. L’appuntamento è per il weekend del 17-18 aprile presso il concessionario Giada 96 di Fiumicino, già da tempo rappresentante della Casa giapponese e dal 2021 anche distributore Lomac per il Lazio.

Per i test in mare saranno disponibili alcuni tra i più conosciuti modelli Lomac delle serie Granturismo, Adrenalina, IN e OK. Più in dettaglio, sarà possibile provare il Lomac Granturismo 10.5 Anniversary con 2 fuoribordo Suzuki DF350A Anniversary; il 790 IN motorizzato con un fuoribordo Suzuki da 300 cv, il 580 OK con il DF40A ARI, l’Adrenalina 8.5 con una coppia di Suzuki da 200 cv e il Lomac 710 IN con un fuoribordo da 175 cv. Un comunicato informa che visite e test potranno essere prenotati attraverso la pagina dedicata sul sito web di Lomac https://landing.lomac.it/evento-giada96-20-03-2021/.

Paolo Ilariuzzi, direttore della Divisione Marine e Moto di Suzuki Italia, si è detto “molto lieto di aver raggiunto questo accordo mirato a motorizzare battelli di grande prestigio e qualità”, ed ha aggiunto che “Giada ‘96 si dimostrerà sicuramente un ottimo trait d’union tra i due brand e garanzia per la soddisfazione dei clienti”. In sintonia si è espresso Fabrizio Lo Manto, amministratore delegato di Lomac, dicendosi “entusiasta di dare inizio a questa collaborazione con due realtà di grande valore come Suzuki e Giada ‘96”. Soffermandosi sull’organizzazione dei test in mare in un periodo così delicato, Lo Manto ha tenuto a ricordare che “grazie alla prenotazione anticipata sarà possibile vedere e provare i modelli esposti evitando affollamenti e garantendo la totale sicurezza di tutti i partecipanti”.