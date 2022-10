Il Made in Italy del mare protagonista a Fort Lauderdale. Riva in primo piano con Beckham per il sostegno all’Unicef

FORT LAUDERDALE - Il momento magico della nautica italiana viene celebrato anche negli Stati Uniti, dove si svolge, dal 26 al 30 ottobre, il Fort Lauderdale Boat Show, il più grande salone in acqua del mondo, con oltre 1000 marchi rappresentati, 1300 imbarcazioni esposte, più di 100.000 visitatori e un giro d’affari, per l’intera Florida, valutato in 1,79 miliardi di dollari. Insomma, un evento straordinario, al quale non sono mancati alcuni dei migliori cantieri italiani grazie anche all’iniziativa di ICE Agenzia e Confindustria Nautica, che hanno organizzato una partecipazione collettiva per il supporto e lo sviluppo delle attività di business e di networking.

Nell’ambito della manifestazione, è stato anche organizzato un evento, con la collaborazione del Consolato Generale d’Italia a Miami, per presentare agli americani i dati aggiornati dell’andamento dell’industria nautica da diporto italiana e una preview del 63° Salone Nautico Internazionale che si terrà a Genova dal 21 al 26 settembre 2023. Con orgoglio, è stata data notizia, anche oltreoceano, dei dati sulla crescita dell’industria nautica italiana (fatturato cresciuto del 31,1% nel 2021 per un valore di 6,1 miliardi) ed è stato ricordato che nel 2023 Genova potrà disporre di 200 posti barca in più grazie al profondo restyling progettato da Renzo Piano per il waterfront di Levante.

“Il nostro è uno dei settori in cui l’Italia è leader mondiale – ha dichiarato l’ingegnere Pagani Isnardi, direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica -. Abbiamo una fortissima propensione all’export, con un tasso di esportazione dell’88% della produzione nazionale di unità da diporto, e gli USA rappresentano per noi il primo mercato in assoluto di destinazione dell’export, per un valore di 573 milioni di dollari. Con 523 imbarcazioni in costruzione su un totale di 1024 – ha aggiunto il manager - noi italiani siamo leader nella produzione di superyacht e, se non bastasse, lo siamo anche nei settori dei maxi-rib, della componentistica e degli accessori.

E’ sulla base di questa realtà consolidata che la partecipazione dei nostri migliori cantieri ha rappresentato una delle attrazioni più interessanti del Boat Show di Miami, dove si sono distinti in particolare i colossi Azimut-Benetti e Ferretti-Group, presenti con flotte di grande prestigio, ma anche altri, come Sanlorenzo, che dopo il vernissage a Genova ha portato in Florida il nuovo SP110 di 33 metri, primo esemplare della nuova gamma Smart Performance del cantiere, o come Baglietto, che in Florida ha esposto il T52, innovativo yacht dislocante di 52 metri. E ancora: hanno fatto passerella anche Bluegame, Pardo Yacht, Solaris e, nel campo dei battelli pneumatici, Tecnorib con il Pirelli 42. Non è mancata, tra le tante presenze italiane, quella di Apreamare, che ha presentato il Gozzo 35 in versione fuoribordo, la più adatta per il mercato americano.

Azimut-Benetti si è posto in grande evidenza con tre première per gli USA: l’Azimut Magellano 66 (long range di 20 metri costruito in fibra di carbonio in grado di ridurre consumi ed emissioni grazie anche alla carena Dual Mode di seconda generazione), e i Benetti Oasis 40M e 37M, il primo concepito per interpretare un nuovo concetto di lifestyle che esalti il contatto con il mare, il secondo destinato a lanciare una nuova serie di voyager. A completare la flotta di Azimut-Benetti sbarcata a Fort Lauderdale, anche gli Azimut Verve 42 e Verve 47, gli S6, S7 e S10, i Grande 27M e Grande 32M e la linea Fly al completo.

Massiccia e di grande qualità anche la flotta schierata da Ferretti Group, presente a Fort Lauderdale con 9 modelli, in rappresentanza dei marchi Riva, Custom Line, Wally, Ferretti Yachts e Pershing. Tre le première per il mercato americano, con il Custom Line 106 e le versioni Super del Riva 102 Corsaro e del Riva 76 Bahamas. A completare lo schieramento una selezione dei modelli più rappresentativi della flotta Ferretti Group, ovvero i Ferretti Yachts 780 e 920, il Riva 90 Argo, i Pershing 8X e 9X, il Wallytender48x. Nell’occasione è stato ricordato dai vertici del gruppo che c’è grande attesa anche per l’arrivo del Pershing GTX116, innovativo modello dal design avanzato che ha già trovato armatori entusiasti anche se verrà ufficialmente lanciato soltanto nel 2023.

Ferretti Group ha festeggiato anche l’inaugurazione del nuovo showroom di Fort Lauderdale, la più grande struttura coperta in acqua delle Americhe, oggetto di un piano di ammodernamento che ha previsto la realizzazione di 12 posti barca coperti, uffici e area welcome per i clienti, fino all’esclusivo corner Riva (Riva Privé) che riprende i raffinati stilemi tipici delle Riva Lounge presenti in tutto il mondo.

Il marchio Riva, del resto, è uno dei fiori all’occhiello della super holding italiana della nautica, e particolari attenzioni vengono ad esso dedicate. Proprio mentre era in corso il Boat Show della Florida, è stato annunciato, tra l’altro, che il fondo UNICEF creato da David Beckham e Ferretti Group si sono uniti per un’asta di beneficenza, in cui verrà venduta la magnifica imbarcazione Riva Anniversario in edizione limitata. Il ricavato aiuterà a proteggere i bambini di El Salvador, quotidianamente minacciati dalla violenza.

“Sono grato all’UNICEF e al nostro amico David Beckham per l’opportunità di sostenere un progetto in grado di fare la differenza nella vita di migliaia di bambini e delle loro famiglie - ha dichiarato l’avvocato Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group -. Non c’è modo migliore per celebrare i 180 anni di Riva e sono certo che i nostri armatori saranno ansiosi di concorrere per un’imbarcazione così iconica ed esclusiva, offrendo al contempo speranza e opportunità a tante persone.”