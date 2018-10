Maserati Multi70 punta alla Rolex Middle Sea Race. Soldini scommette sul nuovo sistema di timoni

LA VALLETTA - E’ in pieno svolgimento la 39ma edizione della Rolex Middel Sea Race, storica regata organizzata dal Royal Malta Yacht Club, che vede in gara 139 barche. Tra queste anche Maserati Multi 70, il trimarano capitanato da Giovanni Soldini, che per l’occasione si è presentato alla partenza con un nuovo sistema di timoni sviluppato dal progettista Guillaume Verdier e dal team della barca per risolvere il problema degli impatti con oggetti galleggianti. A causa delle gravi condizioni di inquinamento dei mari, il rischio di subire danni causati dalla collisione con detriti è infatti molto alto.

Durante i tre mesi in cantiere a La Trinité-sur-Mer è stato adottato dunque un sistema che permette al timone di sollevarsi in caso di shock. Dopo i lavori a bordo, Giovanni Soldini e il suo team hanno svolto numerosi test e prove in mare per mettere a punto l’innovazione. I risultati sono stati incoraggianti, e la conferma si è avuta anche nella prima parte di gara: Maserati Multi 70 infatti ha preso subito il comando navigando a una velocità di 15 nodi.

Il percorso della regata, lungo circa 606 miglia, prevede un giro antiorario della Sicilia, che passa a Nord di Stromboli, a Ovest di Favignana e Pantelleria e a Sud di Lampedusa, prima di ritornare al traguardo alla Valletta. Il record di velocità appartiene a George David che nel 2007, a bordo di Rambler, ha tagliato il traguardo in 47 ore, 55 minuti e 3 secondi. Il record per la categoria dei multiscafi (MOCRA) appartiene invece a Maserati Multi 70 che nel 2016 ha concluso la regata al primo posto con un tempo di 49 ore, 25 minuti e un secondo.

Fanno parte dell’equipaggio capitanato da Giovanni Soldini anche Guido Broggi, François Robert, Carlos Hernandez, Matteo Soldini, Oliver Herrera Perez, Nico Malingri e Vittorio Bissaro. Pochi minuti prima dalla partenza, Giovanni Soldini ha dichiarato: “Ci sarà un bel venticello fino in Sicilia, che diventa poi debole e instabile, rendendo molto complicato il passaggio di Reggio Calabria e di Stromboli. La barca, in completa configurazione foil, è pronta, l’equipaggio è in forma e come sempre ce la metteremo tutta!”

Nella categoria MOCRA, assieme a Maserati Multi 70 sono presenti altri 5 team: l’italiano Ad Maiora, lo svizzero Allegra, il polacco R-SIX e, diretto rivale di Maserati Multi 70, il MOD 70 inglese PowerPlay (ex Concise 10) con skipper Ned Collier Wakefield.