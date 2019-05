Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini in California per la prima edizione della CA 500

MODENA - Maserati Multi 70, il trimarano che gareggia con le insegne dello storico tridente modenese, è in California per partecipare alla prima edizione della CA 500, ultima regata della California Offshore Race Week, circuito che comprende anche altre 3 regate più brevi (Spinnaker Cup, Coastal Cup e SoCal 300), organizzato in collaborazione tra gli Yacht Club di Encinal, Monterey Peninsula, Santa Barbara e San Diego.

La sfida di Maserati sarà affidata, come sempre, a un equipaggio capitanato da Giovanni Soldini, il quale si avvarrà di uomini esperti e collaudati come gli spagnoli Willy Altadill (tailer) e Oliver Herrera Perez (prodiere), il francese François Robert (pitman) e gli italiani Guido Broggi (randista), Nico Malingri e Matteo Soldini (entrambi grinder e tailer).

Il via è previsto giovedì 30 maggio alle 13 ora locale (le 22 in Italia). Le barche dovranno affrontare circa 500 miglia di mare da San Francisco a San Diego. Dopo la partenza, al largo del San Francis Yacht Club, la flotta dovrà passare a Nord della Farallon Light Island, prima di dirigersi a Sud verso il traguardo, al largo di San Diego.

Al via, assieme a Maserati Multi 70, altre tre imbarcazioni: nella categoria dei multiscafi il MOD 70 americano Argo, con skipper Jason Carroll, e il MOD 70 inglese PowerPlay, con skipper Peter Cunningham; nella categoria dei monoscafi lo Swan 461 Free.

Per la prima volta, dunque, Maserati gareggerà con entrambi i MOD 70, già sfidati individualmente in passato: il trimarano italiano infatti ha regatato con Argo in occasione della RORC Caribbean 600, a febbraio 2019, con PowerPlay alla Rolex Middle Sea Race, a ottobre 2018, e alla RORC Transatlantic Race, a novembre 2018, conquistando in tutte le prove il primo posto in Multihull Line Honours.

I trimarani rivali, però, navigheranno in modalità MOD classica, mentre la barca italiana privilegerà l’assetto volante. La scelta può costituire una insidia, ma è stato deciso così per proseguire il lavoro di sperimentazione e di ricerca volto a ottimizzare le performance di volo del trimarano. Recentemente sono state infatti sviluppate nuove configurazioni per i foil e i timoni a T volanti. Nell’occasione i due timoni, di dritta e di sinistra, avranno due impostazioni diverse, per permettere al team di testare i nuovi assetti.

La CA 500 è la seconda regata della stagione sportiva 2019 di Giovanni Soldini e Maserati Multi 70, dopo la RORC Caribbean 600 che si è svolta in febbraio. Il prossimo appuntamento del team italiano è la 50ma edizione della Transpacific Yacht Race, da Point Fermin (California) a Honolulu (Hawaii) con partenza prevista il 13 luglio. Successivamente il trimarano italiano farà rotta verso l’Asia, per partecipare alla Hong Kong to Vietnam Race (16 ottobre).