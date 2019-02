Maserati Multi 70 di Soldini contro Argo: partita l'11^ edizione della RORC Caribbean 600

ANTIGUA - Giovanni Soldini e Maserati Multi 70 sono partiti da Fort Charlotte, ad Antigua, per affrontare l’11a edizione della RORC Caribbean 600, organizzata dal Royal Ocean Racing Club. La regata, che ha attirato più di 700 velisti da tutto il mondo a bordo di 78 imbarcazioni provenienti da più di 20 nazioni, si svolge lungo un percorso di 600 miglia intorno a 11 isole delle Piccole Antille, nei Caraibi.

Sotto un cielo sereno, con 25 nodi di vento da Sud Est e onde fra i 2 e i 3 metri, Maserati Multi 70 ha tagliato la linea di partenza dietro al diretto rivale Argo, con skipper Jason Carroll, ma ha velocemente recuperato e dopo pochi minuti è passata in prima posizione.

In questa edizione della RORC Caribbean 600, l’imbarcazione con le insegne del Tridente se la vedrà in una sorta di match race con il MOD 70 americano Argo nella nuova classe Multi/MOD 70: il Royal Ocean Racing Club ha creato infatti, eccezionalmente, la classe per i due trimarani, dopo che il team italiano ha accolto la richiesta del team americano di posticipare la partenza di qualche ora per permettergli di terminare i lavori di riparazione in seguito al ribaltamento avvenuto durante una regata di allenamento, a poche ore dalla partenza.

Poco prima di mollare gli ormeggi, lo skipper Giovanni Soldini ha osservato: “La partenza ritardata non ci aiuta, ma il nostro obiettivo principale è fare una bella regata contro Argo e siamo contenti che i nostri avversari siano riusciti ad arrivare sulla linea di partenza dopo la disavventura in allenamento. A bordo di Argo c’è un team fortissimo, con Brian Thompson, che si porta dietro tutta l’esperienza di Phaedo3, e François Gabart, uno dei velisti più forti del momento. Sono sicuro che sarà una grande sfida. Le condizioni metereologiche ha aggiunto lo skipper milanese - si confermano favorevoli, con un aliseo molto stabile e ben sostenuto, che potrebbe permetterci di battere il record”.

Il record da battere è quello stabilito da Phaedo3 nel 2016: un giorno, 7 ore, 59 minuti e 4 secondi. Ciò sarà possibile navigando in assetto volante, facendo affidamento sui foil, che consentono velocità ragguardevoli, e su venti tra i 16 e i 20 nodi. “Un vento sopra i 14 nodi e poca onda ci permettono di volare stabilmente, dandoci un vantaggio abbastanza marcato” ha dichiarato Soldini poco prima della partenza. E ha aggiunto: “Il passaggio più critico sarà a Sud di Guadalupa, dove il vento cala”.

Inizialmente Maserati Multi 70 e le altre imbarcazioni iscritte alla regata si sono dirette verso Nord. Passeranno le isole di Barbuda, Nevis, Saba e Saint Barth per poi doppiare l’isola di Saint Martin e dirigersi a Sud verso Guadalupa. Doppiata l’isola, si tornerà verso Nord, toccando l’ultima boa al largo dell’isola di Barbuda prima di puntare verso il traguardo di Antigua.