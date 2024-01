Nasce l’Azimut Charter Club: un ponte tra armatori e vacanzieri destinato a sviluppare il turismo nautico

AVIGLIANA - Si va diffondendo sempre più la moda del charter, ovvero del noleggio delle imbarcazioni da diporto. In tutto il mondo, e in particolare nel Mediterraneo, sono in crescita operatori e utenti, a conferma della bontà di una formula vincente, in grado di dare una forte spinta alla diffusione del turismo nautico e, soprattutto, di assicurare benefici sia ai proprietari delle barche (che siano singoli armatori o società specializzate nel chartering) sia agli utenti: un popolo di vacanzieri in crescita costante, composto da amanti del mare che non possono, o non vogliono, consentirsi certi acquisti, ma non intendono rinunciare al piacere di una vacanza a bordo di uno yacht da sogno.

Tra i primi cantieri a sperimentare la formula si è fatto conoscere Fiart, con il noto servizio Fiart Rent, aperto anche a barche di piccole dimensioni. Ora la novità più recente, in vista della stagione nautica 2024, arriva da Azimut, il cantiere della famiglia Vitelli che ha appena annunciato la costituzione dell’Azimut Charter Club: un servizio tutto nuovo, in grado di assicurare esperienze “su misura” grazie a una flotta di nuovi modelli selezionati tra i più iconici del brand, e a un team dedicato, che affiancherà gli armatori in ogni momento.

Una nota dell’azienda informa che “il Charter Club si inserisce nella strategia di sviluppo dell’hub servizi di Azimut, con l’obiettivo di accogliere nel suo mondo appassionati e newcomers interessati a vivere esperienze indimenticabili, a stretto contatto con il mare e sui modelli che hanno ridefinito ed elevato il concetto di lifestyle”.

La filosofia della nuova iniziativa, infatti, è offrire un servizio personalizzato e curato nei minimi dettagli, garantito dalla competenza dell’azienda e dal presidio territoriale assicurato dalla rete di dealer e partner. Più in dettaglio, il servizio sarà svolto con imbarcazioni che dovranno rispondere alle seguenti regole: non superare i 24 metri di lunghezza e avere un massimo di cinque anni di anzianità.

Le barche saranno rese disponibili da armatori che fanno parte della community del brand e, grazie a un portale dedicato, gli utenti potranno effettuare la prenotazione in autonomia o anche avvalendosi dell’Azimut Concierge, servizio complementare che accompagnerà l’utente dalla prenotazione agli aspetti legali e amministrativi per poi affidare al dealer Azimut selezionato le attività di check-in e check-out, soddisfacendo ogni richiesta, in navigazione o in rada.

Il servizio è già attivo e sono già disponibili sul portale cinque imbarcazioni della linea flybridge, di misura compresa tra 55 e 78 piedi, ovvero tra 17 e 24 metri circa, e con abitabilità da 6 a 8 persone. Ormeggiate in Croazia, vengono proposte a costi variabili tra un minimo di 2.650 e un massimo di 5.850 euro al giorno, e i costi di prenotazione includono la maggior parte delle spese. “A breve – informa il cantiere - verranno inseriti modelli aggiuntivi oltre ad alternative di destinazioni per un’estate da trascorrere con famiglia e amici in luoghi unici e a bordo di yacht nati per suscitare emozioni straordinarie”. Tra le clausole non trascurabili, vale la pena ricordare che non sarà possibile effettuare un charter senza comandante.