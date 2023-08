Nautica green protagonista annunciata a Cannes 2023: in primo piano Sunreef, specialista in eco-catamarani

DANZICA - Il prossimo Yachting Festival di Cannes sarà dedicato in buona parte alla nautica green, e in questo ambito reciterà un ruolo importante, da protagonista assoluto, Sunreef Yachts, cantiere polacco nato nel 2002, insediatosi rapidamente ai vertici della cantieristica mondiale con la progettazione e costruzione di catamarani di lusso, a motore e a vela, capaci di abbattere le emissioni nocive e di assicurare navigazioni e soggiorni a bordo nel totale rispetto dell’ambiente marino.

“Siamo entusiasti di partecipare al Cannes Yachting Festival e presentare le nostre ultime innovazioni” ha dichiarato Francis Lapp, fondatore e Ceo di Sunreef Yachts, al quale va riconosciuto anche il merito di essersi assicurato, tra i clienti di maggior prestigio, personaggi del calibro di Rafael Nadal e Fernando Alonso, super star del tennis e della Formula 1.

Il pilota spagnolo è proprietario di un Sunreef 60 Power Eco, catamarano di 18 metri progettato in un’ottica green, come tutti i prodotti del cantiere di Danzica. “Il nostro impegno per la sostenibilità e il superamento dei limiti della tecnologia green – ha tenuto a dire il patron Lapp alla vigilia dell’evento in Costa Azzurra - ha portato alla creazione di questi eccezionali catamarani e non vediamo l’ora di presentarli alla comunità internazionale in questo prestigioso evento”.

La novità più importante annunciata per il salone francese è il Sunreef 80 Power Eco, definito dal cantiere “il motoryacht elettrico più avanzato al mondo”. Questo lussuoso catamarano è alimentato da energia solare e – secondo le anticipazioni del cantiere - stabilisce nuovi standard di sostenibilità ed efficienza energetica”. E’ possibile che sfrutti anche l’idrogeno, ma per ora non sono stati forniti dettagli.

In occasione del Monaco Yacht Show del 2022 venne anticipato che i pannelli solari coprono una superficie totale di 164 metri quadrati e possono essere posizionati in qualsiasi angolo della barca. In assenza di sole, poi, il catamarano può mantenere una velocità di 10 nodi fino a 8 ore, grazie ad un pacco batterie da 475 kW. Queste ultime, in linea con le tecnologie messe in campo da Sunreef, sono più leggere del 30% rispetto ad altre batterie nautiche comunemente usate e hanno una densità inferiore a 5,2 kg/kWh, per una maggiore efficienza di peso e prestazioni. Naturalmente, c’è anche un gruppo elettrogeno diesel di riserva composto da due generatori da 80 kW.

Oltre al Sunreef 80 Power Eco, ci sarà a Cannes anche un’altra anteprima mondiale, il Sunreef 70 Power, che su misure e ingombri più contenuti offrirà comunque soluzioni tecnologiche di assoluta avanguardia, oltre al lusso e al comfort tipico di imbarcazioni di queste dimensioni.

Presso Port Canto verranno invece presentati al pubblico tre catamarani a vela della gamma green, ovvero i Sunreef Eco 60, 70 e 80. Anche in questo caso, ovviamente, al centro del progetto c’è l’esigenza di rispettare l’ambiente, e per questo le barche sfruttano, oltre alle vele, un sistema di alimentazione solare integrato di assoluta avanguardia. La tecnologia avanzata di Sunreef Yachts integra infatti celle solari negli scafi, nella sovrastruttura e nella maggior parte dei catamarani, ottenendo così la massima produzione di energie e di efficienza.

“Uno degli aspetti più incredibili delle nostre imbarcazioni – tengono a dire in casa Sunreef – è il loro avanzato sistema di idrogenazione”. Questa caratteristica innovativa consente infatti alle imbarcazioni di produrre energia ecologica durante la navigazione, rendendole un’ottima proposta per gli armatori (o i clienti di charter) a cui è caro il tema della sostenibilità ambientale.

Inutile dire che al di là delle scelte in materia di rispetto dell’ambiente gli yacht del cantiere polacco si distinguono anche per lo straordinario spazio vivibile a bordo e per l’elevatissimo grado di lusso e comfort assicurato ad armatore e passeggeri, e allo stesso equipaggio. Prenotare una visita a bordo al prossimo Yachting Festival di Cannes sarà come prepararsi alla scoperta di un mondo nuovo, non troppo diverso da quello di una villa affacciata sul mare della Côte d’Azur.