Superyacht "Oceandiva", la discoteca galleggiante (da 25 milioni di sterline) sul Tamigi: Londra si ribella

È costato oltre 25 milioni di sterline e sarà aperto, per feste e serate, giorno e notte, sette giorni su sette. Con una lunghezza di 86 metri e una larghezza di 17, "Oceandiva London" sarà il più grande spazio galleggiante per eventi sul Tamigi.

Discoteca galleggiante aperta sette giorni su sette: ma i cittadini si lamentano

Il "party boat" come lo chiamano gli inglese avrà una capienza per 1.500 ospiti. Il superyacht sarà capitanato da Robert Dwan, la cui famiglia gestisce crociere sul fiume da decenni. Nella sua domanda di pianificazione Oceandiva London ha chiesto al comune di poter operare dal lunedì alla domenica dalle 11:00 del mattino fino alle 2:00 di notte.

La super discoteca galleggiante di Londra, un'attrazione decisamente per ricchi che vogliono mantenere discrezione e riserbo il più possibile, è stata contestata da alcuni comitati di cittadini residenti sulle sponde del Tamigi, tra cui quelli di Westminster, Southwark e Greenwich.

Peter Golds, consigliere del borgo di Tower Hamlets, ha detto al Telegraph che consentire la festa in barca sarebbe un disastro per i residenti: «Questo non è più un fiume industriale, l'area è ormai quasi tutta residenziale», ha detto «immaginate all'una di notte, in estate quando magari stai per andare a dormire e ci sono 1.500 persone che fanno una festa passando lentamente oltre le finestre del tuo bagno sul Tamigi».

